Η θρησκευτική παράδοση επιτάσσει να βάφουμε κόκκινα αυγά τη Μεγάλη Πέμπτη. Το χρώμα -που τα τελευταία χρόνια έπαψε να είναι αναγκαία κόκκινο- συμβόλιζε παλιότερα το αίμα του Χριστού, που χύθηκε για τη σωτηρία των ανθρώπων.

Το δε αυγό -κατά μία εκδοχή- έχει επιλεγεί γιατί συμβολίζει την στεγανότητα του τάφου του Ιησού. Ένας τάφος ερμητικά κλειστός, όπως το αυγό.

Πάντως, στην προ Χριστού εποχή υπήρχε τάση να βάφονται τα αυγά κόκκινα σε γιορτές γονιμότητας στην Κίνα, τη Ρώμη, την Αίγυπτο, ακόμη και στην Ελλάδα.

Το δε, έθιμο του τσουγκρίσματος των αυγών το οφείλουμε στους Άγγλους ευγενείς, που το θεωρούσαν παιχνίδι επιβολής κυριαρχίας και επίδειξης δύναμης, καθώς όποιος κατείχε το πιο γερό αυγό θεωρείτο ο πλέον ισχυρός ηγεμόνας