Βρέφος μόλις 18 μηνών έχασε τη ζωή του το βράδυ της Παρασκευής 12 Ιουνίου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό έδωσαν μεγάλο αγώνα που διήρκεσε 48 λεπτά προκειμένου να κρατήσουν στη ζωή το άτυχο κοριτσάκι, το οποίο όμως τελικά δεν τα κατάφερε.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί έφτασε σε οριακό σημείο στο νοσοκομείο, είναι μέχρι στιγμής άγνωστες και ερευνώνται από την Ελληνική Αστυνομία και τις εισαγγελικές αρχές.

Το βρέφος, Ρομά στην καταγωγή, δεν αισθανόταν καλά κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το κοριτσάκι είχε εξεταστεί λίγα εικοσιτετράωρα νωρίτερα από παιδίατρο, ο οποίος είχε διαγνώσει πρόβλημα και είχε χορηγήσει συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή. Ωστόσο, η υγεία του μωρού παρουσίασε επιδείνωση.

Η μεταφορά στο νοσοκομείο

Τη φροντίδα του παιδιού είχε αναλάβει προσωρινά ο 45χρονος παππούς του, καθώς οι γονείς του εργάζονται αυτό το διάστημα εκτός Κρήτης.

Βλέποντας το εγγόνι του σε εξαιρετικά κακή κατάσταση, ο 45χρονος μετέφερε εσπευσμένα το μωρό στο ΠΑΓΝΗ.

Σύμφωνα με το cretalive.gr οι ιατροί παρέλαβαν το παιδί με βαριά σηπτική εικόνα.

Λίγο μετά την εισαγωγή του, η κατάσταση επιβαρύνθηκε περαιτέρω και το βρέφος υπέστη επεισόδιο καρδιοαναπνευστικής ανακοπής.

Η ιατρική ομάδα ξεκίνησε αμέσως τη διαδικασία καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), όμως παρά τις επίμονες προσπάθειες, το παιδάκι άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο παππούς συνελήφθη με εντολή εισαγγελέα για το αδίκημα της έκθεσης, προκειμένου να διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές τί ακριβώς έγινε.