Επεισοδιακή ήταν η επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη στο νοσοκομείο της Ρόδου, καθώς στη συνέντευξη Τύπου στο αμφιθέατρο του κτιρίου σημειώθηκε μεγάλη ένταση, με εκπροσώπους των νοσοκομειακών γιατρών, νοσηλευτών και εργαζομένων να αντιδρούν στα λεγόμενα του υπουργού Υγείας.

Συγκεκριμένα, η μεγάλη ένταση ξεκίνησε όταν ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε ότι «όσοι καταστροφολογούν για το νοσοκομείο λένε ψέματα»,

Οι γιατροί και οι εργαζόμενοι που βρίσκονταν στο αμφιθέατρο να αντιδρούν έντονα. Άπαντες ξεσηκώθηκαν και άρχισαν να φωνάζουν :

ΡΟΔΟΣ:επεισοδιακή η επίσκεψη του Γεωργιάδη στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού…

“Δεν ήρθαμε εδώ για να ακούμε τις τσιρίδες σου” του απάντησε γιατρός του νοσοκομείου…

👇👇 pic.twitter.com/n8L6A0umLF — Βίκυ (@w1qRzns6NiIMv9e) August 7, 2025

«ντροπή!» και να λένε πως έχουν ηθική.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Ροδιακή», η αντίδραση των παρευρισκόμενων προκάλεσε την «έκρηξη» του υπουργού Υγείας, ο οποίος τους είπε:

«δηλαδή θέλετε να πείτε ότι ο κύριος Σοκορέλος δεν είναι ηθικός;».

Η ένταση και ο τόνος του υπουργού ενόχλησε τους γιατρούς και τους εργαζόμενους που ήταν στο αμφιθέατρο οι οποίοι με τη σειρά τους ξεκίνησαν να φωνάζουν. Ακολούθησαν λογομαχίες σε έντονο ύφος μεταξύ γιατρών και νοσηλευτών με τον αναπληρωτή διοικητή Μιχάλη Σοκορέλο.

Οι εκπρόσωποι γιατρών και εργαζομένων για ακόμη μία φορά έκαναν λόγο για δραματικές ελλείψεις στον Υπουργό, όμως ούτε ο ίδιος ούτε και ο ΔΗΠΕάρχης Χρήστος Ροϊλός συμφώνησαν με τους αριθμούς που παρουσίασαν οι εργαζόμενοι και οι γιατροί.

Σημειώνεται ωστόσο ότι ο Χρήστος Ροϊλός παραδέχθηκε ότι το νοσοκομείο της Ρόδου αντιμετωπίζει πρόβλημα με τον μειωμένο αριθμό νοσηλευτών που θα έπρεπε να υπηρετούν σε αυτό.

Πηγή: Podiaki.gr