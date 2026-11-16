Σε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με τριετή αναστολή καταδίκασε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης έναν γιατρό που απείλησε να σκοτώσει την πρώην σύντροφό του. Η γυναίκα κατέθεσε ότι ο γιατρός πήγε στο σπίτι της τρεις ημέρες αφότου του είχε ζητήσει να χωρίσουν. Όταν του άνοιξε την πόρτα, κρατούσε ένα μπουκάλι ουίσκι. «Δεν φοβάσαι ότι θα σε σκοτώσω;» ήταν, σύμφωνα με την ίδια, η πρώτη του ερώτηση.

Σύμφωνα με το Thestival, όπως περιέγραψε στο δικαστήριο, το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, γύρω στις 10 το βράδυ, ο γιατρός τής τηλεφώνησε λέγοντας ότι ήθελε να μιλήσουν. Τον άκουσε στενοχωρημένο και δέχτηκε να τον δει. Όταν έφτασε, ήταν σε ένταση, αλλά, όπως είπε η ίδια, καταλάβαινε τι συζητούσαν. Της είπε ότι έβλεπε στον ύπνο του πως τη σκότωνε και, παρά τις εκκλήσεις της να φύγει, παρέμεινε στο σπίτι.

«Αναγκάστηκα να πάρω το σκυλάκι μου και να φύγω από το σπίτι μου, τον άφησα μέσα», κατέθεσε η γυναίκα, η οποία ανέφερε ότι ο γιατρός την είχε πιάσει δυνατά από το χέρι. Είπε ακόμη ότι μέχρι την ημέρα της δίκης δεν είχε επιστρέψει, καθώς φοβόταν για τη ζωή της. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, όταν ο αδελφός της τηλεφώνησε στον γιατρό την επόμενη ημέρα για να του ζητήσει εξηγήσεις, εκείνος απείλησε ότι θα σκότωνε και τον ίδιο και τη μητέρα τους.

Τι υποστήριξε ο γιατρός στην απολογία του

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι ένιωθε πίεση από την πρώην σύντροφό του για τη σεξουαλική τους ζωή και ότι το βράδυ εκείνο είχε αναστατωθεί από ένα μακροσκελές μήνυμά της. «Δεν μπορούσα να ελέγξω τα συναισθήματά μου», είπε. Αρνήθηκε ότι τη χτύπησε ή την προσέβαλε και υποστήριξε ότι επιχείρησε να την αγγίξει για να την ηρεμήσει.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου. Εκτός από την ποινή φυλάκισης με αναστολή, του απαγόρευσε κάθε επικοινωνία με την πρώην σύντροφό του και όρισε ότι πρέπει να παραμένει σε απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρων από εκείνη.