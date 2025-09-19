Γιγαντοπανό με μήνυμα κατά της σφαγής στη Γάζα ανέβασαν το πρωί της Παρασκευής μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην Ακρόπολη.

«Να σταματήσει η γενοκτονία. Καμία συνεργασία με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Λευτεριά στην Παλαιστίνη», ήταν το μήνυμα που γράφτηκε στο γιγαντοπανό, στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής 19/09, μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ ανέβηκαν στην Ακρόπολη και σήκωσαν τα δυο πανό προς την πλευρά της Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Εκατοντάδες μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, με κόκκινες σημαίες πλαισίωσαν τα δυο πανό, καλώντας τους εργαζόμενους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο να γιγαντώσουν την πάλη για να πάψει η κτηνωδία στη Γάζα.