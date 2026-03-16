Στη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά από τη «δολοφονική μανία» που επέδειξε ο 23χρονος κατηγορούμενος, αναφέρθηκε ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος Παρασκευάς Σπυράτος, ο οποίος αποκάλυψε ότι γίνονται και άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Όπως ανέφερε ο Σπυράτος, η οικογένεια περιμένει απαντήσεις και εξηγήσεις για το τι ακριβώς συνέβη στο μοιραίο επεισόδιο. «Η συμπεριφορά του κατηγορουμένου ήταν μοιραία για το συμβάν. Η χρήση του φονικού όπλου έγινε με τέτοιον τρόπο ώστε επήλθε ένα χτύπημα στην καρδιά και από ό,τι έχουμε ενημερωθεί και επιβεβαιώθηκε και από το δεύτερο βίντεο ο θάνατος του 20χρονου ήταν μαρτυρικός».

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr