Η νεκροψία – νεκροτομή του Γιώργου Μαζωνάκη θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε ο δημοφιλής τραγουδιστής.

Ωστόσο, σημειώνεται πως η νεκροψία είχε προγραμματιστεί να γίνει σήμερα στη 13:00 το μεσημέρι. Ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση της οικογένειας, η οποία ζήτησε να τοποθετηθεί τεχνικός σύμβουλος.

Το χρονικό του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε προγραμματισμένο ραντεβού, χθες Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, στην ιδιωτική κλινική Stem Cell η οποία βρίσκεται στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, και εξειδικεύεται σε θεραπείες αναγεννητικής ιατρικής με τη χρήση βλαστοκυττάρων. Το περιστατικό της ανακοπής, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, συνέβη εντός του ιδιωτικού ιατρείου και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν μπήκε ο φλεβοκαθετήρας, ο τραγουδιστής αισθάνθηκε έναν πόνο στο στήθος και στη συνέχεια υπέστη ανακοπή. Στο σημείο αρχικά έσπευσε μηχανή του ΕΚΑΒ με διασώστη, ο οποίος έκανε ΚΑΡΠΑ στον τραγουδιστή και στη συνέχεια έφτασε και το ασθενοφόρο. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ελπίς», το οποίο εφημέρευε, όπου οι γιατροί έδωσαν υπεράνθρωπη μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Πιο συγκεκριμένα, επί μία ώρα προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν, δίχως αποτέλεσμα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής δεν έχουν εξακριβωθεί, όμως απαντήσεις αναμένεται να δώσει το ιατροδικαστικό πόρισμα. Σημειώνεται πως η «Ζούγκλα» ήρθε σε επικοινωνία με τον παθολόγο που είναι επικεφαλής της Stem Cell Clinic, τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, ο οποίος δεν θέλησε να τοποθετηθεί για το περιστατικό.