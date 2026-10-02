Εντολή δόθηκε από τον Ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη να πραγματοποιηθεί έρευνα στο σπίτι του τραγουδιστή.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και παρούσα βρίσκεται η μητέρα του καλλιτέχνη, ενώ οι αδερφές του, Βάσω και Μαρία είναι στο γραφείο του δικηγόρου της οικογένειας, Χαράλαμπου Λυκούδη.

Υπενθυμίζουμε ότι νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, με βούλευμα του, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθήνας ενέκρινε την άρση τηλεφωνικού απορρήτου έξι ατόμων. Πρόκειται για τα κινητά τηλέφωνα του Γιώργου Μαζωνάκη, των δύο κατηγορούμενων γιατρών και τριών εργαζομένων του ιδιωτικού ιατρείου της Καρνεάδου.

Το αίτημα το είχε υποβάλει ο Ανακριτής και ο Εισαγγελέας στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών. Πέρα από τα έξι κινητά τηλέφωνα που ερευνούνται, ο Ανακριτής ζήτησε να ερευνηθεί και ένας σκληρός δίσκος που βρέθηκε στη Stem Cell Clinic καθώς και ένα usb.

Η άρση απορρήτου θα «πιάσει» το διάστημα από τις 11 Ιουλίου ως και την επόμενη ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, δηλαδή τις 10 Σεπτεμβρίου.

Επιβεβαιώνει η αναισθησιολόγος το τηλεφώνημα για την προποφόλη

Υπενθυμίζουμε ότι κατάθεση έδωσε και στον Ανακριτή η αναισθησιολόγος στην οποία φέρεται να έγινε το τηλεφώνημα για το αντίδοτο.

Το επίμαχο τηλεφώνημα έγινε εκείνα τα κρίσιμα λεπτά από νοσηλεύτρια. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η γιατρός την ρώτησε αν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη, χωρίς όμως να αναφέρει τι έχει συμβεί. Η απάντηση της αναισθησιολόγου ήταν ότι δεν υπάρχει αντίδοτο.

Ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία που προκύπτουν και από κατάθεση νοσηλεύτριας για τα όσα τους είπε ο γιατρός μετά την μεταφορά του Γιώργου Μαζωνάκη προς το νοσοκομείο. Σύμφωνα με τη νοσηλεύτρια: «Ο γιατρός μας είπε ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι και θα πρέπει να έχουμε κοινή γραμμή».

Είναι η δεύτερη νοσηλεύτρια που καταθέτει για τη φράση του γιατρού «είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι», αλλά η πρώτη που αποδίδει στο γιατρό τα περί «κοινής γραμμής».

Μέχρι στιγμής έχουν καταθέσει στον Ανακριτή οι τέσσερις από τις πέντε εργαζόμενες, ο ασθενής του γιατρού, ο υπνοθεραπευτής και η διασώστρια του ΕΚΑΒ.