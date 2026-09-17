Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη δεν φέρει αντίρρηση να ανοιχτεί το χρηματοκιβώτιο που εντοπίστηκε στο σπίτι του τραγουδιστή λίγες ώρες μετά τον θάνατό του.

Υπενθυμίζουμε πως το σχετικό χρηματοκιβώτιο κατασχέθηκε την περασμένη Τετάρτη και μεταφέρθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ, με σκοπό να εξεταστεί το περιεχόμενό του για τυχόν στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην έρευνα των αστυνομικών Αρχών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Είμαστε στη διάθεση των Αρχών»

Η οικογένεια του καλλιτέχνη μιλώντας στο Mega ξεκαθάρισε πως βρίσκεται στη διάθεση των Αρχών.

Ωστόσο, οι συγγενείς του επεσήμαναν πως δεν μπορούν να συνδράμουν στο άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου, καθώς δεν έχουν στην κατοχή τους τα απαραίτητα κλειδιά. «Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να ανοίξουν οι Αρχές το χρηματοκιβώτιο. Είμαστε στη διάθεση των αρχών. Απλώς εμείς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε γιατί δεν έχουμε ούτε τα κλειδιά, ούτε τους κωδικούς».

Τη διαδικασία για την παραβίαση ή το άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου του τραγουδιστή αναμένεται να αναλάβουν εξειδικευμένα κλιμάκια της αστυνομίας.