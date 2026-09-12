Αποκαλυπτική για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη είναι η κατάθεση της διασώστριας του ΕΚΑΒ που έφθασε πρώτη στο ιατρείο του Κολωνακίου.

Η «Ζούγκλα» αποκαλύπτει τα όσα είπε και αποτυπώνουν όχι μόνο την σοβαρή κατάσταση του τραγουδιστή που ουσιαστικά ήταν χωρίς σφυγμό, αλλά και τις κινήσεις των κατηγορούμενων γιατρών.

«Στις 16:23 λάβαμε σήμα από το Κέντρο να μεταβούμε στην οδό Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι, και συγκεκριμένα στο ιατρείο του κ. Θεοδωρόπουλου διότι υπήρχε άντρας ηλικίας 55 ετών, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Φθάσαμε στο σημείο στις 16:26. Όταν μπήκαμε στο δωμάτιο που βρισκόταν ο θανών, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος του έκανε ΚΑΡΠΑ ενώ αυτός βρισκόταν ξαπλωμένος ανάσκελα σε ιατρικό κρεβάτι φορώντας ένα εσώρουχο και μία κοντομάνικη μπλούζα.

Διαπιστώσαμε ότι ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφυγμό και παρουσίαζε μυδρίαση άμφω (οι κόρες και των δύο ματιών είναι ασυνήθιστα διεσταλμένες). Συνεχίσαμε να του κάνουμε ΚΑΡΠΑ ενώ του τοποθετήσαμε και απινιδωτή ο οποίος έδειξε ότι βρίσκεται σε ασυστολία δηλαδή ο ρυθμός καρδιάς ήταν μη απινιδώσιμος. Στη συνέχεια, τοποθετήσαμε λαρυγγική μάσκα και έκαναν χρήση αυτοδιατεινόμενου ασκού».

«Ενημερωθήκαμε ότι του είχε χορηγήσει αδρεναλίνη»

Η διασώστρια επεσήμανε στην κατάθεσή της ότι ενημερώθηκαν από το γιατρό ότι είχε χορηγήσει αδρεναλίνη.

«Ενημερωθήκαμε ότι ο γιατρός έκανε για διάστημα 10 λεπτών ΚΑΡΠΑ πριν φθάσουμε, ενώ του είχαν χορηγήσει και ένα μιλιγκράμ αδρεναλίνη, χωρίς όμως να διευκρινιστεί αν η χορήγηση έγινε πριν ή κατά τη διάρκεια που υπέστη ανακοπή. Μόλις ολοκληρώθηκε ο δεύτερος κύκλος του πρωτοκόλλου, ο γιατρός του χορήγησε μπροστά μας ενέσιμη ουσία, η οποία μας είπε ότι ήταν αδρεναλίνη.

Ο ασθενής συνέχιζε να παρουσιάζει ασυστολία στην καρδιά με αποτέλεσμα να συνεχιστεί ο τρίτος κύκλος του πρωτοκόλλου. Μετά το τέλος του τρίτου κύκλου ο ασθενής συνέχιζε να παρουσιάζει ασυστολία και στις 16:40 ξεκίνησε η μεταφορά του στο Νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ. Στις 16:45 φθάσαμε στο νοσοκομείο, ενώ κατά τη διάρκεια της διαδρομής συνεχιζόταν εντός του ασθενοφόρου το πρωτόκολλο».

Οι αποκαλύψεις δεν είχαν τέλος, καθώς σύμφωνα με την κατάθεση της διασώστριας, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος ανέφερε στους διασώστες του ΕΚΑΒ ότι στο ιατρείο υπήρχε μηχάνημα απινιδωτή αλλά δεν… λειτουργούσε.

Ωστόσο, σημειώνεται πως ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, μετά τον έλεγχο στο ιατρείο της Καρνεάδου, ανέφερε πως «Δεν υπήρχε ούτε καν απινιδωτής, ούτε καν τα στοιχειώδη μηχανήματα ανάταξης».

Τέλος, σύμφωνα με την κατάθεση της διασώστριας του ΕΚΑΒ, ο γιατρός δεν εξέφρασε επιθυμία να τους συνοδεύσει στο εφημερεύον νοσοκομείο.