Στο επίκεντρο της έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή βρίσκεται η ιδιωτική κλινική Stem Cell στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, με επικεφαλής τον παθολόγο Ηλία Θεοδωρόπουλο. Ο τραγουδιστής βρισκόταν στον συγκεκριμένο χώρο λίγο πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Ελπίς», ενώ οι Αρχές επιχειρούν να αποσαφηνίσουν τι ακριβώς συνέβη στα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια συνέντευξη του Ηλία Θεοδωρόπουλου, στην οποία ο ίδιος μιλά εκτενώς για την επιστημονική του δραστηριότητα, τις κυτταρικές θεραπείες με τις οποίες ασχολείται και τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, πραγματοποιούνται συγκεκριμένες διαδικασίες στο πλαίσιο της δουλειάς του.

Η συνέντευξη είχε δοθεί στο Miracel TV, το επίσημο κανάλι στο YouTube της νοτιοκορεατικής εταιρείας βιοτεχνολογίας MIRACELL CO., Ltd., με την οποία ο ίδιος αναφέρει ότι είχε συνεργαστεί.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται κυρίως στα όσα περιγράφει ο ίδιος μπροστά στην κάμερα.

«Είμαι ειδικός στην Εσωτερική Ιατρική»

Συστήνοντας τον εαυτό του, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος δηλώνει ειδικός στην Εσωτερική Ιατρική και αναφέρει ότι διαθέτει διδακτορικό και μεταπτυχιακό στην Αιματολογία.

Παράλληλα, τοποθετεί την ενασχόλησή του με τα βλαστοκύτταρα CD34+ αρκετές δεκαετίες πίσω.

«Ασχολούμαι με τα βλαστοκύτταρα CD34+ εδώ και πολλά χρόνια, από το 1998, στο πλαίσιο της διδακτορικής μου διατριβής», αναφέρει στη συνέντευξη.

Αμέσως μετά κάνει αναφορά και στη συνεργασία του με τη MIRACELL, χαρακτηρίζοντάς την μάλιστα «επαναστατική στιγμή».

Η αναφορά στο ιατρείο της Αθήνας και τη σύζυγό του

Ένα ακόμη σημείο της συνέντευξης που αποκτά ενδιαφέρον υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων είναι η αναφορά του ίδιου στο ιατρείο που διατηρεί στην Αθήνα.

Ο Θεοδωρόπουλος δεν μιλά μόνο για τη δική του παρουσία στον χώρο, αλλά αναφέρεται ρητά και στη σύζυγό του ως συνεργάτιδά του.

«Έχω το δικό μου ιατρείο στην Αθήνα, μαζί με τη σύζυγό μου και συνεργάτιδά μου», δηλώνει.

Η συγκεκριμένη αναφορά επανέρχεται σήμερα στο προσκήνιο, καθώς τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της διερεύνησης για όσα συνέβησαν πριν από την ανακοπή του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δημοσιεύματα, οι γιατροί έδωσαν καταθέσεις στις Αρχές, ενώ η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες συνεχίζεται.

Πώς περιγράφει τη θεραπεία με τα CD34+

Στο μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος μπαίνει σε λεπτομέρειες για μία θεραπευτική διαδικασία με κύτταρα CD34+.

Όπως αναφέρει, πρόκειται για κύτταρα που προέρχονται από τον μυελό των οστών και σχετίζονται με την παραγωγή ερυθρών και λευκών αιμοσφαιρίων, καθώς και αιμοπεταλίων.

Στη συνέχεια περιγράφει βήμα προς βήμα τη διαδικασία.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, λαμβάνεται αίμα από τη φλέβα του ασθενούς και τοποθετείται σε ειδική συσκευή, την οποία αποκαλεί «Smart M-cell». Εκεί, όπως υποστηρίζει, γίνεται ο διαχωρισμός συγκεκριμένων κυττάρων από τα υπόλοιπα κύτταρα του αίματος.

Ο γιατρός συνεχίζει εξηγώντας ότι μέσα στη συσκευή δημιουργούνται συγκεκριμένες συνθήκες φωτός, θερμοκρασίας, οξυγόνου, υγρασίας και πίεσης.

Κατά τον ίδιο, οι συνθήκες αυτές έχουν στόχο να προσομοιώσουν καταστάσεις όπως ένα τραύμα ή η υποξία.

«Τα κύτταρα εκπαιδεύονται»

Ιδιαίτερη είναι και η περιγραφή που χρησιμοποιεί ο ίδιος για το τι συμβαίνει στη συνέχεια.

Ο Θεοδωρόπουλος αναφέρει ότι τα κύτταρα, κατά κάποιον τρόπο, «εκπαιδεύονται», ώστε όταν επιστρέψουν στη φλέβα του ασθενούς να κατευθυνθούν προς τα σημεία όπου υπάρχει πρόβλημα και να ξεκινήσουν, όπως υποστηρίζει, την αποκατάσταση της βλάβης.

«Αυτά τα κύτταρα εκπαιδεύονται, κατά κάποιον τρόπο, σε συνθήκες τέτοιες ώστε, όταν επιστρέψουν στη φλέβα σας, να μεταβούν στα σημεία του προβλήματος και να αρχίσουν να αποκαθιστούν τη βλάβη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, δηλώνει ότι το πρόγραμμα της συσκευής είναι αυτοματοποιημένο και οι συνθήκες προκαθορισμένες, ενώ υποστηρίζει ότι τα κύτταρα μπορούν, ανάλογα με το πρόγραμμα που έχει επιλεγεί, να κατευθυνθούν προς διαφορετικούς τύπους κυττάρων.

Οι αναφορές στη «βιολογική ηλικία»

Σε άλλο κομμάτι της συζήτησης, ο γιατρός περνά από την κυτταρική θεραπεία στη λεγόμενη «βιολογική ηλικία».

Περιγράφει ένα εργαλείο μέσω του οποίου, σύμφωνα με όσα λέει, χρησιμοποιούνται στοιχεία από απλές εξετάσεις αίματος ώστε να εκτιμηθεί η βιολογική ηλικία ενός ανθρώπου και στη συνέχεια να εξεταστεί εάν αυτή μεταβάλλεται μετά από μήνες ή χρόνια.

Μεταξύ των δεικτών στους οποίους αναφέρεται είναι η γλυκόζη, τα λευκά αιμοσφαίρια, η CRP και η κρεατινίνη.

Στο ίδιο πλαίσιο, ισχυρίζεται ότι η παρακολούθηση αυτών των δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση θεραπειών αλλά και αλλαγών στον τρόπο ζωής.

«Οι ασθενείς αναφέρουν πάντα ότι αισθάνονται καλύτερα»

Προς το τέλος της συνέντευξης, ο Θεοδωρόπουλος αναφέρεται και στα αποτελέσματα που, όπως υποστηρίζει, παρατηρεί στους ασθενείς του.

Μιλά για περιπτώσεις όπου προηγήθηκαν συμπληρώματα και αλλαγές στον τρόπο ζωής και ακολούθησε θεραπεία με βλαστικά κύτταρα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ασθενείς αναφέρουν ότι αισθάνονται καλύτερα και ότι το πρόβλημα για το οποίο είχαν απευθυνθεί στους γιατρούς έχει αντιμετωπιστεί.

Κάνει λόγο για «βελτίωση, επίλυση, αίσθηση ευεξίας», αλλά και για αλλαγές στη δραστηριότητα, τη δύναμη και την αίσθηση νεανικότητας των ασθενών.

«Αυτή είναι μια απολύτως ασφαλής θεραπεία»

Το πλέον χαρακτηριστικό σημείο της συνέντευξης έρχεται στα τελευταία της λεπτά, όταν η συζήτηση στρέφεται στην ασφάλεια της διαδικασίας που περιγράφει.

Εκεί ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος εμφανίζεται κατηγορηματικός.

«Αυτή είναι μια απολύτως ασφαλής θεραπεία. Τα κύτταρα προέρχονται από εσάς, είναι δικά σας, οπότε είναι πλήρως συμβατά με εσάς. Επομένως, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δημιουργηθεί πρόβλημα για εσάς», αναφέρει.

Και στη συνέχεια προσθέτει:

«Η διαδικασία είναι πολύ απλή […] Όλα είναι τυποποιημένα, οπότε δεν υπάρχει χώρος για αυτοσχεδιασμό από κανέναν άλλο γιατρό. Και πρακτικά δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να πάει κάτι στραβά».

Πρόκειται για δηλώσεις που αναπόφευκτα τραβούν σήμερα την προσοχή, καθώς το ιατρείο με το οποίο συνδέεται ο γιατρός βρίσκεται στο μικροσκόπιο μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Υπάρχει, ωστόσο, μία κρίσιμη διάκριση: στη συγκεκριμένη συνέντευξη ο Θεοδωρόπουλος μιλά για τη θεραπεία με κύτταρα CD34+ που περιγράφει στο βίντεο. Δεν προκύπτει από τη συνέντευξη ότι οι συγκεκριμένες δηλώσεις αφορούν τη διαδικασία στην οποία επρόκειτο να υποβληθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δημοσιεύματα, στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη γίνεται λόγος για προγραμματισμένη πλασμαφαίρεση, με τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του να αποτελούν αντικείμενο της εν εξελίξει έρευνας.

Το περιεχόμενο της συνέντευξης, επομένως, δεν δίνει από μόνο του απάντηση για το τι συνέβη στην Καρνεάδου. Φωτίζει όμως τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος παρουσίαζε δημόσια τις θεραπευτικές πρακτικές με τις οποίες ασχολούνταν, τη φιλοσοφία πίσω από αυτές και κυρίως τον βαθμό ασφάλειας που ο ίδιος τους απέδιδε.

Η συνέντευξη του Ηλία Θεοδωρόπουλου στο Miracell TV: