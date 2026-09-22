«Να διωχθούν για ψευδή κατάθεση οι εργαζόμενες του ιατρείου», ζητά ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη και όχι τυχαία, καθώς εντοπίζει σοβαρές ανακρίβειες στις προανακριτικές τους καταθέσεις.

Ο 32ος Ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση, μετά τον υπνοθεραπευτή, καλεί σε κατάθεση τις εργαζόμενες του ιατρείου που είναι πρόσωπα – κλειδιά για τα όσα έγιναν το μοιραίο μεσημέρι στην Stem Cell Clinic στο Κολωνάκι.

Μία από τις μάρτυρες είναι η απογευματινή γραμματέας των δύο γιατρών, με ωράριο 13:00-21:00. Είναι μία εκ των τεσσάρων εργαζόμενων που έχει τοποθετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο στις 15:30, ενώ η κάμερα ασφαλείας και ο οδηγός ταξί έχουν δείξει ως ώρα άφιξης στις 14:00.

Η ίδια μίλησε επίσης για καθαρισμό του ιατρείου και τη διαγραφή των ραντεβού. Το δεύτερο με εντολή γιατρών όπως είπε, μένει να αποσαφηνιστεί αν και η πρώτη ενέργεια έγινε μετά από εντολή.

Η «Ζούγκλα» παρουσιάζει όσα ισχυρίστηκε προανακριτικά τόσο στην πρώτη της κατάθεση, όσο και στη συμπληρωματική με κάποια σημεία να «μπάζουν νερά».

«Δουλεύω καθημερινά από τις 13:00 έως 21:00 και δουλειά μου είναι να κανονίζω τα ραντεβού των γιατρών, τα οποία καταχωρώ σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, απαντώ στα τηλέφωνα και κάνω μετρήσεις κάτι σαν βιοσυντονισμό, δηλαδή τοποθετώ δύο αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια στο μέτωπο του ασθενούς που πατάνε πάνω σε δύο μεταλλικές πλάκες, χέρια, πόδια, τον σκανάρει το μηχάνημα και στέλνω τα αποτελέσματα στους γιατρούς για να τα αξιολογήσουν. Στην καταχώριση ραντεβού που κάνω, αναγράφω μόνο ονομεταπώνυμο ασθενούς, τηλέφωνο επικοινωνίας, και εάν έρχεται πρώτη επίσκεψη ή επανεξέταση. Υπάρχει μία κατηγορία ασθενών η οποία δεν κλείνει τηλεφωνικά το ραντεβού, αλλά κανονίζουν απευθείας με τους γιατρούς και κατόπιν με ενημερώνουν για να τα καταγράψω. Τέτοιου είδους ήταν το σημερινό ραντεβού του κ. Μαζωνάκη, το οποίο ήταν στις 13:00 με 13:30, αλλά καθυστέρησε και ήρθε περίπου 15:30. Η γιατρός με είχε ενημερώσει ότι θα ερχόταν σήμερα το πρωί».

Τι έγινε στο ιατρείο μετά την άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη

Η γραμματέας περιέγραψε τα όσα ακολούθησαν μετά την άφιξη του τραγουδιστή:

«Όταν ήρθε ήταν λίγο περίεργος, μου έδωσε την εντύπωση ότι ήταν λίγο αποπροσανατολισμένος και είχε ένα μεγάλο τσιρότο κολλημένο στο μέτωπό του, δεν θυμάμαι σε ποια πλευρά ήταν. Μπήκε αμέσως στο γραφείο της γιατρού και έκλεισαν την πόρτα. Εκείνη την ώρα ο γιατρός ήταν στο γραφείο του και η νοσηλεύτρια ήταν στο χώρο του ιατρείου, όχι όμως στο γραφείο της γιατρού. Ο γιατρός έμπαινε και έβγαινε από το γραφείο της γιατρού, όμως έκλειναν πάντα την πόρτα. Αν θυμάμαι καλά ο κ. Μαζωνάκης ήταν στο γραφείο της γιατρού περίπου 45 λεπτά όταν βγήκε από το γραφείο η γιατρός και μου ζήτησε να καλέσω το ΕΚΑΒ»

Η γραμματέας κατέθεσε και για το ραντεβού του τραγουδιστή την προηγούμενη ημέρα στις πέντε το απόγευμα. Στη συμπληρωματική της κατάθεση την επόμενη ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, αφού επιβεβαιώνει τα όσα έχει πει αρχικά, περιγράφει:

«Δεν είχα ενημερωθεί αναφορικά με τον ακριβή λόγο της επίσκεψης και περάστηκε απλά το επίθετό του. Τα ραντεβού τα περνούσα ηλεκτρονικά στο ημερολόγιο της εφαρμογής I cloud της γιατρού ώστε να τα βλέπει».

Η μάρτυρας παραδέχθηκε ότι έσβηνε ραντεβού με εντολή γιατρών, ενώ καθάρισε μαζί με άλλες τρεις εργαζόμενες το ιατρείο, καθώς είναι μία τυπική διαδικασία για λόγους υγιεινής, όπως είπε.

«Το μηχάνημα χρησιμοποιεί αποκλειστικά η γιατρός και αυτή πραγματοποιεί όλες τις ιατρικές πράξεις. Κάποιες φορές έχει χρειαστεί να παρίσταται κατά τη διάρκεια της πράξης και κάποια από τις νοσηλεύτριες, αλλά ίσως για να τη βοηθήσουν με τα ιατρικά αντικείμενα, να της τα δίνουν ή να τα καθαρίζουν».

Ανοιχτό το ενδεχόμενο και άλλων διώξεων

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου σε τηλεοπτική εκπομπή του ΣΚΑΪ επιβεβαίωσε πως «δεν συμπίπτουν απόλυτα οι καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου στο Κολωνάκι μεταξύ τους. Εννοώ ως προς τους χρόνους και ως προς άλλα στοιχεία που είχαμε συλλέξει κατά τη διάρκεια της προανάκρισης».

Η κα. Δημογλίδου αναφέρθηκε επίσης και στα πρόσωπα που προστέθηκαν στην έρευνα κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας. «Τα επιπλέον πρόσωπα προέκυψαν κατά την ανάκριση, όταν είχε ξεκινήσει ήδη η διαδικασία της ανάκρισης. Από εκεί και πέρα, καλούνται από τον ανακριτή για να δώσουν εξηγήσεις», δήλωσε.

«Για εμάς, η εμπλοκή ήταν ξεκάθαρη από την αρχή των δύο προσώπων που έχουν προφυλακιστεί. Θα δούμε σε τι βαθμό ο καθένας, αυτό θα το αποφασίσει η Δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα, θα συμπληρώσουμε με τα υπόλοιπα στοιχεία την έρευνα, ώστε να έχει πλήρη εικόνα ο ανακριτής», υπογράμμισε η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ..

Στη συνέχεια, η Κωνσταντία Δημογλίδου πρόσθεσε πως «θα πρέπει να ολοκληρώσουμε με την εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων. Οποιοδήποτε δεδομένο προκύψει, θα πρέπει να δοθεί στην ανάκριση. Και της άρσης τηλεφωνικού απορρήτου. Είναι πολύ σημαντικό. Για να δούμε τα στοιχεία, για να δούμε ποιος έστελνε τι, τι συνομιλίες υπήρχαν».

Τέλος, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψει και άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο από την έρευνα. «Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εμπλοκή οποιουδήποτε άλλου τρίτου προσώπου», τόνισε.