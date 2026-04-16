Αγωνία για τον Γιώργο Μυλωνάκη που το μεσημέρι της Τετάρτης, διαγνώστηκε με ανεύρυσμα εγκεφάλου και διασωληνώθηκε στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού». Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ είχε ένα λιποθυμικό επεισόδιο στο Μέγαρο Μαξίμου στην διάρκεια πρωινής συνάντησης και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Σήμερα ο 53χρονος πολιτικός συμπλήρωσε μόλις το πρώτο κρίσιμο 24ωρο διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Ο επεμβατικός νευροακτινολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνος Μονάδας Ενδαγγειακής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Κοργιαλένειο Μπενάκειο», κ. Ευτύχιος Αρχοντάκης έχει αναλάβει να παρακολουθεί με προσοχή την πορεία της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον κ. Αρχοντάκη οι επόμενες δέκα ημέρες είναι πολύ σημαντικές για τον υφυπουργό.

Προς το παρόν, η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη.

«Οι πρώτες ημέρες είναι δύσκολες» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αρχοντάκης μιλώντας στον Ant1 το βράδυ της Τετάρτης. Συνέχισε, λέγοντας ότι «πρέπει να ξεπεραστούν κάποιοι κίνδυνοι. Θα είναι 10 μέρες αγωνίας».

«Δράσαμε γρήγορα, το ανεύρυσμα αποκλείστηκε αμέσως», είπε ο κ. Αρχοντάκης που δήλωσε ικανοποιημένος από την επέμβαση που πραγματοποιήθηκε.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον νευροκακτινολόγο οι διεθνείς οδηγίες αναφέρουν ότι οι γιατροί πρέπει να δράσουν εντός 48 ωρών από το επεισόδιο και σημείωσε ότι οι πιθανότητες ρήξης είναι πιο πολλές τις πρώτες ώρες.

Τώρα οι θεράποντες ιατροί έρχονται αντιμέτωποι με την εγκεφαλική αιμορραγία που έχει ήδη προκληθεί στον 53χρονο, του οποίου του χορηγείται φαρμακευτική αγωγή και έχει τοποθετηθεί καθετήρας ενδοκράνιας πίεσης για τη συνεχή, άμεση μέτρηση της πίεσης εντός του κρανίου.

Η σταθερότητα και ο έλεγχος για το οποίο έκανε λόγο ο κ. Αρχοντάκης δεν θεωρούνται δεδομένα, καθώς οι πρώτες 48 ώρες θεωρούνται κρίσιμες για έναν ασθενή που υπέστη ανεύρυσμα.

«Καθαρότερη εικόνα για την πορεία του ασθενούς θα υπάρχει μετά το πέρας του δεκαημέρου. Θα είναι 10 μέρες αγωνίας», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αρχοντάκης.

Παύλος Μαρινάκης: «Ο Γιώργος είναι δυνατός»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έγραψε σε ανάρτηση του στο Facebook:

«Σήμερα ο χρόνος πάγωσε λίγο πριν τις 09:00 το πρωί. Όχι μόνο για εμάς τους συνεργάτες του Γιώργου Μυλωνάκη, αλλά κυρίως για τη σύζυγο, τα παιδιά του και τους δικούς του ανθρώπους.

Ο Γιώργος είναι δυνατός. Ήδη βγήκε νικητής στην πρώτη μάχη. Τις επόμενες ημέρες θα κερδίσει και τις υπόλοιπες και θα είναι σύντομα κοντά μας και δίπλα στα αγαπημένα του πρόσωπα.

Οι σκέψεις και οι προσευχές μας μαζί του».

