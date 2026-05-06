Στις 02:00 τα ξημερώματα της 20ης Οκτωβρίου του 2023 σημειώθηκε τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο έχασε τη ζωή του ο 17χρονος Γιώργος Παρασύρης. Ο Γιώργος ήταν συνοδηγός και στο τιμόνι ήταν o καλός του φίλος, ο Νικήτας.

Το όχημα, λοιπόν, που οδηγούσε ο Νικήτας ξέφυγε της πορείας του και καρφώθηκε σε κολώνα φωτισμού. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα ο 17χρονος να εγκλωβιστεί στα συντρίμμια και να χρειαστεί η επέμβαση της πυροσβεστικής.

Αφού απεγκλώβισαν τον Γιώργο, τον μετέφεραν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, εκεί ο νεαρός έδωσε μάχη για τη ζωή του. Πάλεψε σκληρά στη ΜΕΘ για 19 ημέρες, αλλά δυστυχώς η καρδιά του έπαψε να χτυπά.

Ο πόνος της οικογένειάς του ήταν τόσο βαρύς που είχε μετατραπεί σε μίσος και ανεξέλεγκτο θυμό για τον Νικήτα, τον οδηγό του οχήματος.

Το καρτέρι θανάτου

Παρά τα τρία χρόνια που μεσολάβησαν από τον θάνατο του 17χρονου, ο πατέρας του, Κώστας Παρασύρης δεν μπορούσε να ηρεμήσει. Ο μόνος τρόπος για να καταλαγιάσει ο πόνος του ήταν να πάρει το «αίμα» του πίσω.

Ο 54χρονος εκτέλεσε εν ψυχρώ τον οδηγό του τότε τροχαίου δυστυχήματος, τον Νικήτα, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της Αμμουδάρας. Το αιματηρό περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε δεκάδες μάρτυρες και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ξεκίνησε με εμβολισμό οχήματος, καταλήγοντας σε καταιγισμό πυροβολισμών.

Τα δύο οχήματα συναντήθηκαν στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, όταν ο δράστης, οδηγώντας μαύρο αυτοκίνητο, φέρεται να έκλεισε τον δρόμο στο κόκκινο όχημα του 21χρονου.

Ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση, η οποία κλιμακώθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όταν ο 54χρονος έβγαλε όπλο. Ο νεαρός επιχείρησε να διαφύγει, βρίσκοντας προσωρινά καταφύγιο σε κοντινό κατάλυμα, ωστόσο ο δράστης τον καταδίωξε και άνοιξε πυρ.

Στη συνέχεια ακούστηκαν διαδοχικοί πυροβολισμοί, με τον 20χρονο να δέχεται θανάσιμα τραύματα. Η χαριστική βολή, όπως περιγράφεται, δόθηκε στο οδόστρωμα, όπου και κατέρρευσε. Λίγη ώρα μετά το περιστατικό, ο δράστης παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο Αστυνομικό Μέγαρο οδηγήθηκε και η σύζυγος του 54χρονου, η οποία συνελήφθη για συνέργεια, καθώς φέρεται να βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο τη στιγμή της δολοφονίας.