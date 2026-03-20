Βίντεο/Φωτογραφίες: Δανάη Μαραγκού, Νίκος Χριστοφάκης

Τη μεγάλη συλλογή από έργα τέχνης, που βρέθηκε στην κατοχή του, επιχειρεί να δικαιολογήσει ο Γιώργος Τσαγκαράκης, που συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής, 20 Μαρτίου, για πλαστογραφία και αρχαιοκαπηλία.

Η εταιρεία του, «ΓΚΑΛΕΡΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΠΕ», εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει πως οι πίνακες που κατασχέθηκαν – περίπου 400 στο νούμερο – αποτελούν «προσωπική περιουσία και προσωπική συλλογή του κ. Τσαγκαράκη» και τους έχει κληρονομήσει από τους γονείς του.

Όσον αφορά στο Ευαγγέλιο, από το οποίο ξεκίνησε η έρευνα σε βάρος του καθώς θεωρείται κειμήλιο μεγάλης αξίας και απαγορεύεται η πώλησή του, λέει πως: «Έπραξε τα δέοντα προκειμένου να το παραδώσει στις αρμόδιες αρχές, ώστε να αξιολογήσουν τη γνησιότητα, τη χρονολογία του και την πιθανότητα αγοράς του από το Ελληνικό Δημόσιο».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Η εταιρεία ΓΚΑΛΕΡΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΠΕ δεν εμπορεύεται τους συγκεκριμένους πίνακες ζωγραφικής που βρέθηκαν στις αποθήκες της εταιρείας, διότι αποτελούν προσωπική περιουσία και προσωπική συλλογή του κ. Τσαγκαράκη και προέρχονται από κληροδότημα από τους θανόντες γονείς του.

Η κατοχή των συγκεκριμένων, αλλά και των περισσότερων έργων τέχνης ανάγεται προ τεσσαρακονταετίας, ως προσωπικά και συλλεκτικά αντικείμενα της οικογένειας του κ. Τσαγκαράκη.

Σχετικά με το Ευαγγέλιο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, η εταιρεία ήδη έπραξε τα δέοντα προκειμένου να το παραδώσει στις αρμόδιες Αρχές, ώστε να αξιολογήσουν τη γνησιότητα, τη χρονολογία του και την πιθανότητα αγοράς του από το Ελληνικό Δημόσιο, διότι η εταιρεία δεν διαθέτει έμπειρο γνώστη θρησκευτικών και άλλων παρόμοιων αντικειμένων».

Πώς παρουσίαζε η γκαλερί «Tsangarakis» το Ευαγγέλιο:

Πώς βρέθηκε στο στόχαστρο του Ελληνικού FBI ο Τσαγκαράκης

Η ΕΛ.ΑΣ. δέχτηκε πολλές καταγγελίες σχετικά με βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) και έδειχνε τον γνωστό γκαλερίστα να διαφημίζει ένα Ευαγγέλιο που χρονολογείται από το 1745 και προέρχεται από τη Βενετία.

Λόγω του νόμου περί αρχαιοτήτων, το συγκεκριμένο κειμήλιο απαγορεύεται να πουληθεί, αφού είναι μεγάλης ιστορικής, αλλά και ουσιαστικής αξίας. Για αυτό, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) προχώρησε σε έφοδο σε αποθήκη που διατηρεί ο επιχειρηματίας στο Ελληνικό, επί της οδού Ιασωνίδου, από όπου κατασχέθηκε το εν λόγω αντικείμενο, αλλά και εκατοντάδες πίνακες.

Εν συνεχεία, οι Αρχές πραγματοποίησαν έλεγχο και σε δεύτερο επαγγελματικό χώρο που διατηρεί ο γκαλερίστας στη Γλυφάδα, επί της Δημητρίου Γούναρη.

Κατασχέθηκαν εκατοντάδες έργα τέχνης

Μέχρι στιγμής, έχουν κατασχεθεί: ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, ύψους περίπου 200.000 ευρώ σε μετρητά, που θα εξεταστεί η νομιμότητα της προέλευσής του, καθώς και εκατοντάδες έργα τέχνης.

Συγκεκριμένα, από τη μέχρι τώρα έρευνα των στελεχών του Ελληνικού FBI, έχουν εντοπιστεί περίπου 400 πίνακες (Ελλήνων ζωγράφων, όπως ο Θεόφιλος). Πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον επτά έχουν πιστοποιηθεί ότι είναι πλαστοί. Ωστόσο, θα υπήρξε περαιτέρω εξέταση ώστε να καταλήξουν σε οριστικά αποτελέσματα και να σχηματιστεί η σχετική δικογραφία.

Όπως διαπιστώθηκε, το Ευαγγέλιο που είχε στην κατοχή του ο γκαλερίστας είναι γνήσιο. Τώρα, οι Αρχές εξετάζουν πώς και από πού προμηθεύτηκε το κειμήλιο ο Τσαγκαράκης. Το εν λόγω πολύτιμο αντικείμενο χρονολογείται από το 1745 και τοποθετείται στη Βενετία, επί εποχής Μητροπολίτη Ιεροσολύμων του Παρθενίου.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να μείνει όλο το βράδυ στο κτήριο της ΓΑΔΑ και αύριο, Σάββατο 21 Μαρτίου, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα, στην πρώην σχολή Ευελπίδων.

