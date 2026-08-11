Οκτώ χρόνια φυλάκισης επέβαλε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων στον 17χρονο που δολοφόνησε τον τραγουδιστή, Γιώργο Τσιτόγλου, στην Καρδίτσα, τον περασμένο Μάρτιο.

Ο ανήλικος κατηγορείτο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος πέρα από την δολοφονία του τραγουδιστή, κρίθηκε ένοχος και για άλλα πλημμελήματα, και συγκεκριμένα για οπλοκατοχή, οπλοφορία και οπλοχρησία.

Μέχρι να ενηλικιωθεί ο 17χρονος θα εκτίσει την ποινή του σε φυλακή ανηλίκων και στη συνέχεια θα μεταφερθεί σε άλλο σωφρονιστικό ίδρυμα.

Το Δικαστήριο έκρινε αθώο τον 16χρονο για το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία, έπειτα και από σχετική πρόταση της Εισαγγελέως και αναμένεται να αφεθεί ελεύθερος.

Το χρονικό της δολοφονίας

Το μεσημέρι της Κυριακής 22 Μαρτίου, βρέθηκε νεκρός στην περιοχή των Καμινάδων, στην Καρδίτσα. Ο 51χρονος έφερε πολλαπλές μαχαιριές στο στήθος, αλλά και σε άλλα σημεία του σώματός του.

Ο Καρδιτσιώτης καλλιτέχνης ήταν προσωρινά φιλοξενούμενος σε φιλικό του σπίτι, με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού να υποστηρίζει ότι κοιμόταν όταν έγινε το έγκλημα. Όμως κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί, φέρεται να επικοινώνησε με τα δύο νεαρά άτομα, ζητώντας τους να του προμηθεύσουν ποσότητα κοκαΐνης.

Οι νεαροί πήγαν στο σημείο, αλλά προέκυψε διαπληκτισμός. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο τραγουδιστής τούς είπε ότι δεν είχε χρήματα για να τους πληρώσει, κι έτσι η ένταση κλιμακώθηκε.

Τότε ο 17χρονος του επιτέθηκε με μαχαίρι τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Πηγή: Νέος Αγών