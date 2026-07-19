Την ανάγκη για διαρκή ετοιμότητα απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης υπογράμμισε σε δημόσια τοποθέτησή του ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης, με αφορμή τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σαλαμίνα. Όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά, οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες της περιόδου σε συνδυασμό με τα ακραία καιρικά φαινόμενα που εκδηλώνονται όλο και πιο τακτικά, αποδεικνύουν έμπρακτα ότι η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί ένα υποθετικό σενάριο για το μέλλον, αλλά μια απτή πραγματικότητα που επηρεάζει πλέον άμεσα την καθημερινή ζωή των πολιτών.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν και τα ακραία καιρικά φαινόμενα που παρατηρούνται όλο και συχνότερα επιβεβαιώνουν ότι η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί πλέον μια πρόβλεψη για το μέλλον, αλλά μια πραγματικότητα που επηρεάζει την καθημερινότητά μας.

Η φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Σαλαμίνα μάς υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να παραμένουμε σε διαρκή εγρήγορση και να αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα τις νέες προκλήσεις που δημιουργεί το μεταβαλλόμενο κλίμα.

Εύχομαι οι προσπάθειες των δυνάμεων πυρόσβεσης να ολοκληρωθούν με επιτυχία και η πυρκαγιά να τεθεί σύντομα υπό έλεγχο. Η προστασία του φυσικού μας πλούτου είναι υπόθεση που μας αφορά όλους.»