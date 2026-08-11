Την ανάγκη για άμεση κινητοποίηση, αποτελεσματική πρόληψη και πλήρη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς στον Μαραθιά Ζακύνθου επισημαίνει ο Γιώργος Βαλλής. Σε δήλωσή του, εκφράζει τη στήριξή του σε όσους επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς και υπογραμμίζει πως απόλυτη προτεραιότητα πρέπει να αποτελούν η προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού πλούτου του νησιού.

Αναλυτικά η δήλωση:

«Η σημερινή πυρκαγιά στον Μαραθιά Ζακύνθου προκαλεί για ακόμη μία φορά μεγάλη ανησυχία και αναδεικνύει την ανάγκη για άμεση κινητοποίηση και αποτελεσματική πρόληψη.

Αυτή τη στιγμή προέχει η προστασία της ανθρώπινης ζωής, των κατοίκων, των επισκεπτών και των περιουσιών, καθώς και η άμεση κατάσβεση κάθε εστίας. Θέλω να εκφράσω την αμέριστη στήριξή μου στους πυροσβέστες, στους εθελοντές, στις τοπικές αρχές και σε όλους όσοι επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Η Ζάκυνθος είναι ένας τόπος με μοναδικό φυσικό πλούτο και δεν έχουμε την πολυτέλεια να αντιμετωπίζουμε κάθε πυρκαγιά εκ των υστέρων. Η πρόληψη, η επαρκής στελέχωση των υπηρεσιών, η επιχειρησιακή ετοιμότητα και η άμεση αντιμετώπιση κάθε κινδύνου πρέπει να αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα.

Παράλληλα, θα πρέπει να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια της πυρκαγιάς και, εφόσον προκύψουν ευθύνες, αυτές να αποδοθούν χωρίς καμία έκπτωση.

Αυτές τις δύσκολες ώρες χρειάζεται ψυχραιμία, υπευθυνότητα και συνεργασία όλων. Εύχομαι η φωτιά να τεθεί άμεσα υπό πλήρη έλεγχο και να μην υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες ή μεγαλύτερες καταστροφές.

Η προστασία της Ζακύνθου και του φυσικού μας περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας.»