Η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς διεθνώς για τον θαλάσσιο τουρισμό και το luxury yachting, προσελκύοντας κάθε καλοκαίρι μερικά από τα πιο εντυπωσιακά ιδιωτικά σκάφη στον κόσμο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται αυτή την περίοδο το Πόρτο Χέλι, όπου έχει αγκυροβολήσει το 62 μέτρων superyacht «Sarah», αξίας περίπου 60 εκατ. δολαρίων. Την παρουσία του στην περιοχή σχολιάζει ο Γιώργος Βάλλης, αναδεικνύοντας τη δυναμική της Ελλάδας ως προορισμού υψηλού επιπέδου.

Αναλυτικά η δήλωση του Γιώργου Βάλλη:

«Ακόμα και βασιλιάδες, πρίγκιπες και δισεκατομμυριούχοι επιλέγουν την Ελλάδα μας για τις διακοπές τους. Το Πόρτο Χέλι, ο Αργοσαρωνικός και τα ελληνικά νησιά αποτελούν κορυφαίους προορισμούς για τα μεγαλύτερα και πιο πολυτελή ιδιωτικά σκάφη στον κόσμο.

Το εντυπωσιακό 62 μέτρων superyacht Sarah, αξίας περίπου 60 εκατομμυρίων δολαρίων, βρίσκεται αυτή την περίοδο στο Πόρτο Χέλι, στον Αργοσαρωνικό, επιλέγοντας την περιοχή μας για τις καλοκαιρινές του διακοπές.

Ένας ακόμη δισεκατομμυριούχος επέλεξε την Ελλάδα μας και τις μοναδικές θάλασσες και τα νησιά μας για να απολαύσει τις διακοπές του. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλης αξίας σκάφους αποτελεί σημαντική προβολή για τον ελληνικό θαλάσσιο τουρισμό και το luxury yachting.

Απολαύστε το εντυπωσιακό Sarah και τις μοναδικές εικόνες από τις ελληνικές θάλασσες!»