Ανησυχία για την εικόνα της πλεύσης του superyacht κατά την είσοδό του στον Ισθμό της Κορίνθου εκφράζει ο Γιώργος Βάλλης, περιγράφοντας επαφές με το πρανές και δυσκολία στη διατήρηση της πορείας του. Ο ίδιος, ωστόσο, υπογραμμίζει ότι χωρίς επίσημη ενημέρωση και πλήρη στοιχεία δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια του περιστατικού ή να αποδοθούν ευθύνες στους χειρισμούς του κυβερνήτη. Παράλληλα, αναφέρεται στην ετοιμότητα του πληρώματος, αλλά και στην απουσία πλοηγού της ΑΕΔΙΚ από το σκάφος, επισημαίνοντας την ανάγκη η υπόθεση να αξιολογηθεί αποκλειστικά βάσει των πραγματικών στοιχείων και της επίσημης διερεύνησης.

Αναλυτικά η δήλωση του Γιώργου Βάλλη:

«Από την πρώτη στιγμή που είδα το σκάφος να εισέρχεται στο κανάλι, η εικόνα της πλεύσης του μου προκάλεσε ανησυχία. Παρατηρούσα ότι πλησίαζε αρκετά στο πρανές και υπήρχαν επαφές με αυτό, με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι το σκάφος δυσκολευόταν να διατηρήσει την πορεία του.

Εκείνη τη στιγμή ήταν δύσκολο να γνωρίζουμε τι ακριβώς συνέβαινε. Θα μπορούσε να υπήρχε κάποιο τεχνικό ζήτημα ή κάποια άλλη παράμετρος που επηρέαζε την πλεύση. Δεν θα ήταν σωστό, χωρίς να έχουμε επίσημη ενημέρωση και πλήρη εικόνα, να αποδώσουμε ευθύνη ή να κάνουμε εκτιμήσεις για τους χειρισμούς του κυβερνήτη.

Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η εικόνα του σκάφους εκείνη τη στιγμή δεν ήταν αυτή που θα περίμενε κανείς από ένα τόσο μεγάλο και σύγχρονο σκάφος. Είδα, επίσης, το πλήρωμα να βρίσκεται σε ετοιμότητα και να προετοιμάζει τα μπαλόνια προστασίας, γεγονός που έδειχνε ότι είχαν αντιληφθεί την κατάσταση και λάμβαναν τα απαραίτητα μέτρα.

Σε ό,τι αφορά την παρουσία πλοηγού της ΑΕΔΙΚ, από όσο γνωρίζω, δεν υπήρχε πλοηγός στο σκάφος. Η πλοηγίδα ήταν δεμένη και δεν είχε μεταβεί για παραλαβή πλοηγού.

Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται προσοχή στις εκτιμήσεις. Δεν μπορούμε από μια εικόνα να γνωρίζουμε με βεβαιότητα τι ακριβώς συνέβη ή ποια ήταν η αιτία. Αυτά μπορούν να προκύψουν μόνο από τα πραγματικά στοιχεία και την επίσημη διερεύνηση του περιστατικού.»