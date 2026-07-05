Ακολουθεί δήλωση του Cpt. Γιώργου Βάλλη, Προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων, για τις προσαράξεις σκαφών σε Αίγινα και Δεσποτικό Αντιπάρου:

«Τα σημερινά περιστατικά προσάραξης σκαφών, τόσο στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Αίγινας όσο και στη νησίδα Δεσποτικό Αντιπάρου, αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά την ανάγκη αυξημένης προσοχής και αυστηρής τήρησης των κανόνων ασφαλούς ναυσιπλοΐας.

Είναι ιδιαίτερα θετικό ότι, χάρη στην άμεση κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος, των ιδιωτικών σκαφών που συνέδραμαν και στον επαγγελματισμό των πληρωμάτων, όλοι οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια και δεν υπήρξε κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή.

Η ασφάλεια στη θάλασσα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Η πρόληψη, η σωστή εκπαίδευση των πληρωμάτων, η υπεύθυνη στάση των κυβερνητών και η συνεχής ετοιμότητα των αρμόδιων αρχών είναι τα βασικά στοιχεία που διασφαλίζουν την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Ως Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων συγχαίρουμε όλους όσοι συμμετείχαν στις επιχειρήσεις και επαναλαμβάνουμε την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση και ενίσχυση της ναυτικής ασφάλειας σε όλη τη χώρα.»