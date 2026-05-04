Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (ΠΕΠΙΕΘ), Γιώργος Βάλλης, προέβη σε δήλωση μετά το περιστατικό πρόσκρουσης πλοίου στο λιμάνι της Ζακύνθου.

Η δήλωση του προέδρου της ΠΕΠΙΕΘ

«Το περιστατικό στο λιμάνι της Ζακύνθου δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ένα μεμονωμένο γεγονός. Αντιθέτως, αναδεικνύει με τον πιο σαφή τρόπο τις χρόνιες αδυναμίες που υπάρχουν τόσο στις λιμενικές υποδομές όσο και στον συνολικό σχεδιασμό διαχείρισης της ναυσιπλοΐας υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Όταν πλοία καλούνται να προσεγγίσουν λιμάνια με ανέμους 7 και 8 μποφόρ, είναι προφανές ότι το ρίσκο αυξάνεται σημαντικά.

Τα πληρώματα καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να διασφαλίσουν την ασφάλεια επιβατών και πλοίων, όμως δεν μπορεί η ευθύνη να μεταφέρεται διαρκώς σε αυτούς.

Η Πολιτεία και οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να λάβουν ουσιαστικά μέτρα, τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο κανονισμών.

Είναι θετικό ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ωστόσο αυτό δεν πρέπει να οδηγεί σε εφησυχασμό.

Κάθε τέτοιο περιστατικό αποτελεί προειδοποίηση. Χρειάζεται άμεση αξιολόγηση των συνθηκών πρόσδεσης, ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας και σαφής επανεξέταση των ορίων λειτουργίας των λιμένων σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ως Ένωση, ζητούμε την ουσιαστική στήριξη των ναυτικών και την ανάληψη ευθύνης από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, πριν βρεθούμε αντιμέτωποι με πιο σοβαρές συνέπειες».