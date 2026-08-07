Για ακόμα ένα καλοκαίρι, το ακανθώδες ζήτημα της προστασίας της μητρότητας στον ελληνικό ναυτιλιακό τομέα έρχεται με ηχηρό τρόπο στην επικαιρότητα. Με αφορμή νέα καταγγελία για γυναίκα ναυτικό που βρίσκεται αντιμέτωπη με την απώλεια της εργασίας της, λόγω εγκυμοσύνης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών & Επαγγελματικών Θαλαμηγών (ΠΕΠΙΕΘ), Γιώργος Βάλλης, προέβη σε παρέμβαση.

Στη δήλωσή του, ο κ. Βάλλης υπογραμμίζει πως πρόκειται για ένα διαρκές και συστημικό πρόβλημα, το οποίο έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή με το οξύ δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, ενώ παράλληλα γνωστοποιεί τις άμεσες ενέργειες της Ένωσης προς τις αρμόδιες αρχές για την πλήρη διασφάλιση των νόμιμων δικαιωμάτων της εργαζόμενης.

Αναλυτικά η δήλωση του Γιώργου Βάλλη

Άλλο ένα καλοκαίρι. Άλλη μία νέα γυναίκα, άλλη μία ναυτικός, βρίσκεται αντιμέτωπη με την απώλεια της εργασίας της ενώ είναι έγκυος.

Δυστυχώς, δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι ένα πρόβλημα που ως Ένωση αναδεικνύουμε εδώ και χρόνια. Κάθε καλοκαιρινή περίοδο δεχόμαστε αντίστοιχες καταγγελίες από γυναίκες που εργάζονται στη ναυτιλία και φοβούνται ότι η εγκυμοσύνη τους θα αποτελέσει αιτία να χάσουν τη δουλειά τους.

Όλα αυτά τα χρόνια δεν μείναμε στα λόγια. Έχουμε απευθυνθεί επανειλημμένα στα αρμόδια Υπουργεία, έχουμε αναδείξει το ζήτημα με παρεμβάσεις και δημόσιες τοποθετήσεις, έχουν κατατεθεί σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή, έχουμε απευθυνθεί στον Συνήγορο του Πολίτη και έχουμε θέσει το θέμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρ’ όλα αυτά, οι γυναίκες ναυτικοί συνεχίζουν να βιώνουν την ίδια ανασφάλεια.

Σε μια χώρα που αντιμετωπίζει σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα και υπογεννητικότητα, είναι αδιανόητο μια γυναίκα να αισθάνεται ότι η εγκυμοσύνη της μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την επαγγελματική της πορεία. Είναι εξίσου αδιανόητο ένας τόσο απαιτητικός και νευραλγικός κλάδος, όπως η ναυτιλία, να μην έχει διαμορφώσει ένα πλαίσιο που να παρέχει ουσιαστική ασφάλεια στις εργαζόμενες μητέρες.

Οι γυναίκες ναυτικοί εργάζονται κάτω από ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, μακριά από τις οικογένειές τους, συμβάλλουν ουσιαστικά στην ελληνική ναυτιλία και καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπει η νομοθεσία. Αξίζουν ίση μεταχείριση, αξιοπρέπεια και πραγματική προστασία των εργασιακών τους δικαιωμάτων.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη καταγγελία, η Ένωσή μας προχώρησε άμεσα στην ενημέρωση όλων των αρμόδιων αρχών, ζητώντας να εφαρμοστεί πλήρως η νομοθεσία και να διασφαλιστεί ότι θα τηρηθούν όλες οι νόμιμες υποχρεώσεις πριν από οποιαδήποτε διαδικασία απόλυσης.

Η υπόθεση αυτή δεν αφορά μόνο μία εργαζόμενη. Αφορά όλες τις γυναίκες που εργάζονται στη θάλασσα σήμερα και όλες εκείνες που θα θελήσουν να ακολουθήσουν το ναυτικό επάγγελμα στο μέλλον.

Ως Ένωση δεν πρόκειται να σταματήσουμε να διεκδικούμε λύσεις. Δεν αρκούν οι διαπιστώσεις και οι υποσχέσεις. Ήρθε η ώρα η Πολιτεία, οι αρμόδιοι φορείς και όλοι οι εμπλεκόμενοι να δώσουν οριστικές λύσεις, ώστε καμία γυναίκα να μη χρειαστεί ποτέ ξανά να επιλέξει ανάμεσα στη μητρότητα και στην εργασία της.