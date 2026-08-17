Σχετικά με το οξύ πρόβλημα των παράνομων ναυλώσεων ιδιωτικών σκαφών αναψυχής τοποθετήθηκε ο Πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ., Γιώργος Βάλλης, με αφορμή τον πρόσφατο εντοπισμό και την ακινητοποίηση υποτόπου σκάφους.

Ο κ. Βάλλης έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τον αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος των επαγγελματικών σκαφών με ελληνική σημαία, ενώ παράλληλα συνεχάρη θερμά τις λιμενικές αρχές για την άμεση επέμβασή τους παρά τη σοβαρή υποστελέχωση.

Αθέμιτος ανταγωνισμός και παράνομη διαφήμιση σε Άλιμο, Φλοίσβο και Πέραμα

Ο κ. Βάλλης περιέγραψε αναλυτικά την πρακτική που ακολουθείται σε κομβικά ναυτιλιακά κέντρα της Αττικής, όπως ο Άλιμος, ο Φλοίσβος και το Πέραμα.

Αναφερόμενος στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, συχνά υπό ξένες σημαίες, τα οποία εκτελούν παράνομες ναυλώσεις, σημείωσε ότι η πρακτική αυτή στρέφεται ευθέως κατά των νόμιμων επαγγελματικών σκαφών με ελληνική σημαία, τα οποία καλύπτουν όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις και τηρούν αυστηρά πρωτόκολλα.

Επιπλέον επισήμανε ότι τα σκάφη αυτά διαφημίζονται ελεύθερα σε διαδικτυακές πλατφόρμες κρατήσεων, με τους ιδιοκτήτες να εκτελούν συχνά χρέη κυβερνήτη, αποκρύπτοντας εισοδήματα και παρακάμπτοντας τους υποχρεωτικούς ελέγχους ασφαλείας.

Συγχαρητήρια στο Λιμενικό Σώμα παρά την υποστελέχωση

Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. εξήρε την αποτελεσματικότητα των λιμενικών αρχών, κάνοντας ειδική αναφορά στο Λιμεναρχείο Ελευσίνας και το Λιμενικό Τμήμα Μεγάρων για τον συντονισμένο εντοπισμό του παράνομου σκάφους.

«Παρά τη σοβαρή υποστελέχωση που αντιμετωπίζουν οι λιμενικές υπηρεσίες, τα στελέχη επιδεικνύουν υψηλό αίσθημα ευθύνης και προβαίνουν σε καίριους ελέγχους», σημείωσε ο Γιώργος Βάλλης.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι η πάταξη του φαινομένου είναι διπλά ωφέλιμη, καθώς αφενός προστατεύει τα δημόσια έσοδα από τη φοροδιαφυγή και αφετέρου διαφυλάσσει την ποιότητα, την ασφάλεια και την αξιοπιστία του ελληνικού θαλάσσιου τουρισμού.