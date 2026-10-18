Μετά την ολοκλήρωση της τουριστικής σεζόν, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.), Γιώργος Βάλλης, αναδεικνύει τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ελληνικό yachting και καταθέτει τις θέσεις του για την προστασία των ναυτικών, την ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού και την ασφάλεια στη θάλασσα.

Η φετινή σεζόν σημαδεύτηκε από σημαντική πτώση στις ναυλώσεις, η οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Γιώργου Βάλλη, έφτασε το 50%-60% στην αρχή της περιόδου, ενώ η συνολική μείωση διαμορφώθηκε περίπου στο 20%-25%. Ο ίδιος αποδίδει την εξέλιξη στην αύξηση των καυσίμων και στις πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας την απουσία ειδικής ενίσχυσης για τα καύσιμα των επαγγελματικών σκαφών και στοχευμένης διεθνούς καμπάνιας προβολής της Ελλάδας. Οι επιπτώσεις, όπως προειδοποιεί, αγγίζουν πληρώματα, ιδιοκτήτες σκαφών, μαρίνες, ναυπηγεία, συνεργεία και προμηθευτές.

Παρά τις δυσκολίες, ο Γιώργος Βάλλης διαπιστώνει αλλαγή στις επιλογές των επισκεπτών μεγάλων σκαφών αναψυχής, με προορισμούς όπως το Μεγανήσι, η Μήλος, η Σίφνος και η Κίμωλος να προσελκύουν αυξημένο ενδιαφέρον. Η τάση αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, δημιουργεί ευκαιρίες για την ανάδειξη λιγότερο προβεβλημένων ελληνικών νησιών και την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών.

Κεντρική προτεραιότητα για τον Γιώργο Βάλλη αποτελεί η ασφάλεια στη θάλασσα. Ζητά σαφέστερους κανόνες για τον απόπλου και τον κατάπλου μικρών σκαφών σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, κατάλληλες προϋποθέσεις για την ενοικίασή τους και επανεξέταση των απαιτήσεων εκπαίδευσης και πιστοποίησης των χειριστών. Παράλληλα, αναφέρεται στην προσωπική του μαρτυρία για την παρουσία 10-20 τουρκικών αλιευτικών στο κεντρικό Αιγαίο, ζητώντας αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων, συνεργασία των αρμόδιων αρχών και ουσιαστική προστασία των Ελλήνων αλιέων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο Γιώργος Βάλλης στην προστασία της μητρότητας των γυναικών ναυτικών, αναφέροντας παρεμβάσεις του προς το ελληνικό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση του κινδύνου απώλειας εργασίας λόγω εγκυμοσύνης. Ταυτόχρονα, αναδεικνύει τις επαγγελματικές προοπτικές του yachting για τους νέους, υπογραμμίζοντας τη σημασία της κατάρτισης, της σωστής καθοδήγησης και της ασφαλιστικής κάλυψης.

Στις σημαντικές εξελίξεις για τον κλάδο, ο Γιώργος Βάλλης περιλαμβάνει τη μείωση της φορολόγησης από 30%-40% σε 10%-15% για τους ναυτικούς που εργάζονται σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, την οποία συνδέει με τις παρεμβάσεις της Ένωσης και τη συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών. Αναφέρεται, επίσης, στην παρέμβαση της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. για το άνοιγμα του Ισθμού της Κορίνθου 13 ημέρες νωρίτερα, διευκολύνοντας τη ναυσιπλοΐα και τον θαλάσσιο τουρισμό.

Το μήνυμα του Γιώργου Βάλλη είναι σαφές: απαιτούνται συγκεκριμένες αποφάσεις και εφαρμόσιμες λύσεις. Η στήριξη του ελληνικού yachting, η διατήρηση των θέσεων εργασίας, η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και η πρόληψη των κινδύνων στη θάλασσα αποτελούν, όπως υπογραμμίζει, προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.