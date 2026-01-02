Για το σοβαρό περιστατικό την Πρωτοχρονιά – που παραλίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία – στη Ροδόπη όπου 9χρονος τραυματίστηκε σοβαρά όταν βεγγαλικό εξερράγη στα χέρια του, με αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό ενός δαχτύλου του ανήλικου αγοριού, μίλησε ο Πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. κ. Γιώργος Βάλλης.

Αποτέλεσμα χρόνιας αδράνειας

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών επισημαίνει ότι «Το σοβαρό περιστατικό τραυματισμού 9 χρόνου παιδιού από βεγγαλικό δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός. Είναι αποτέλεσμα χρόνιας αδράνειας».

«Από το 2023, η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.) έχει προχωρήσει σε επανειλημμένες και επίσημες παρεμβάσεις προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος και το Αρχηγείο της Αστυνομίας καταθέτοντας συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις για τη διαχείριση των ναυτικών φωτοβολίδων», επισημαίνει ο κ. Βάλλης για να προσθέσει ότι «Παρά τα συνεχή περιστατικά και τις προειδοποιήσεις μας, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική αλλαγή στο ισχύον πλαίσιο».

Οι ναυτικές φωτοβολίδες και τα βεγγαλικά δεν είναι παιχνίδια

«Οι ναυτικές φωτοβολίδες και τα βεγγαλικά δεν είναι παιχνίδια ούτε μέσα ψυχαγωγίας• είναι μέσα διάσωσης, η χρήση των οποίων εκτός προβλεπόμενου πλαισίου θέτει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Γι’ αυτό επαναλαμβάνουμε με σαφήνεια τις προτάσεις μας: όταν οι ναυτικές φωτοβολίδες λήγουν, πρέπει να προβλέπεται υποχρεωτικό και ελεγχόμενο πλαίσιο επιστροφής, λήξης και ασφαλούς καταστροφής ή ανακύκλωσης, να καθιερωθεί μοναδικός σειριακός αριθμός ανά τεμάχιο και όχι ανά παρτίδα, ώστε να υπάρχει πλήρης ιχνηλασιμότητα και να αλλάξει ουσιαστικά ο τρόπος προμήθειας, με αυστηρούς όρους διάθεσης και πραγματικούς ελέγχους.

• Οι ναυτικές φωτοβολίδες δεν είναι παιχνίδια

• Είναι μέσα διάσωσης και μόνο

• Η αλόγιστη χρήση οδηγεί σε τραυματισμούς και τραγωδίες

Η Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις της προς όλους τους αρμόδιους φορείς μέχρι να υπάρξουν πραγματικές θεσμικές αλλαγές. Η πρόληψη δεν μπορεί να περιμένει και η ευθύνη δεν μπορεί να μετατίθεται», καταλήγει στη δήλωσή του ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών.