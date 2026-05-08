Ιδιαίτερα σοβαρό χαρακτηρίζει το περιστατικό με το drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης.

Ακολουθεί η δήλωση του προέδρου της ΠΕΠΙΕΘ:

Δήλωση Γιώργου Βάλλη για το drone στη Λευκάδα

Παρακολουθώ με ιδιαίτερη προσοχή την υπόθεση του μη επανδρωμένου σκάφους που εντοπίστηκε κοντά στο ακρωτήριο Δουκάτο στη Λευκάδα, μέσα σε σπηλιά και με τις μηχανές του σε λειτουργία.

Το γεγονός ότι ψαράδες της περιοχής κατάφεραν να το προσεγγίσουν και να το μεταφέρουν στο λιμάνι της Βασιλικής, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Λιμενικό Σώμα και το Πολεμικό Ναυτικό, δείχνει τη σοβαρότητα του περιστατικού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής, το σκάφος παρουσιάζει χαρακτηριστικά παρόμοια με μη επανδρωμένα drone boats που έχουν χρησιμοποιηθεί σε επιθέσεις εναντίον ρωσικών πλοίων και ενεργειακών στόχων στη Μαύρη Θάλασσα, κάτι που από μόνο του προκαλεί έντονο προβληματισμό.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι το σκάφος βρέθηκε λίγα ναυτικά μίλια από τον Σκορπιό, το ιστορικό νησί του Ωνάση, όπου το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αυξημένη κινητικότητα, παρά το “πάγωμα” των μεγάλων επενδύσεων που είχαν ανακοινωθεί στο παρελθόν.

Ενόψει έναρξης της τουριστικής περιόδου, το περιστατικό είναι αποτρεπτικό για τον τουρισμό και δημιουργεί τεράστιους φόβους για τις επιπτώσεις σε αυτόν τον τομέα, καθώς ενδέχεται να επηρεάσει την εικόνα της περιοχής και την εμπιστοσύνη των επισκεπτών.

Δεν μπορώ να γνωρίζω αν όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους, όμως θεωρώ ότι οι Αρχές οφείλουν να εξετάσουν κάθε πιθανό σενάριο με απόλυτη σοβαρότητα και ψυχραιμία.

Πρόκειται για ένα περιστατικό που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα και απαιτεί ξεκάθαρες απαντήσεις τις επόμενες ώρες.