Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ., Γιώργος Βάλλης, επισημαίνει ότι η επιλογή των ελληνικών νησιών από ορισμένα από τα μεγαλύτερα superyachts του κόσμου αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα μας, αναδεικνύοντας τη διεθνή αξία του ελληνικού θαλάσσιου τουρισμού και τη συμβολή του yachting στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών

Αναλυτικά η δήλωση του Γιώργου Βάλλη:

«Η παρουσία του υπερπολυτελούς superyacht DESTINY, το οποίο σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα ανήκει στον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο και επικεφαλής της Blackstone, Stephen Schwarzman, επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα και ιδιαίτερα το Ιόνιο συγκαταλέγονται στους κορυφαίους προορισμούς του παγκόσμιου yachting.

Βίντεο από το superyacht DESTINY:

Το γεγονός ότι προσωπικότητες αυτού του βεληνεκούς επιλέγουν την Κεφαλονιά και το Φισκάρδο για τις διακοπές τους αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα μας, στις φυσικές ομορφιές της και στο υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρουν οι Έλληνες επαγγελματίες του κλάδου.

Κάθε άφιξη ενός superyacht άνω των 100 μέτρων δημιουργεί σημαντική οικονομική δραστηριότητα για τις τοπικές κοινωνίες, ενισχύοντας την απασχόληση, τον θαλάσσιο τουρισμό και δεκάδες επαγγελματικούς κλάδους. Η Ελλάδα οφείλει να αξιοποιήσει ακόμη περισσότερο αυτό το συγκριτικό της πλεονέκτημα, επενδύοντας σε σύγχρονες υποδομές και στηρίζοντας τους ανθρώπους που εργάζονται στον χώρο του yachting».