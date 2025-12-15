Ο Γιώργος Βάλλης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (ΠΕΠΙΕΘ), σε συνέντευξή του μιλά για τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ναυτικοί στα σκάφη αναψυχής, σε μια περίοδο που ο θαλάσσιος τουρισμός αναπτύσσεται.

Συγκεκριμένα, στη συνέντευξη που ακολουθεί ο κ. Βάλλης αναφέρεται στις πρόσφατες εξελίξεις για τη φορολογική μεταχείριση των ναυτικών, στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες ναυτικοί κατά την εγκυμοσύνη, αλλά και στον ρόλο της ΠΕΠΙΕΘ ενόψει των εκλογών του 2026.

Ερώτηση: Κύριε Βάλλη, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με ένα από τα πιο καυτά ζητήματα που απασχολεί χιλιάδες ναυτικούς: τη φορολογική μεταχείριση των ναυτικών στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής. Πού βρισκόμαστε σήμερα;

Γ. Βάλλης: Στην Ελλάδα υπάρχει μια σαφής ανισότητα μεταξύ των ναυτικών που εργάζονται στα επαγγελματικά σκάφη και αυτών στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής. Παρότι οι ναυτικοί στα ιδιωτικά σκάφη υπηρετούν με ναυτικά φυλλάδια, πληρούν διεθνή πρότυπα ασφαλείας και ασφαλίζονται κανονικά στο ΝΑΤ, σήμερα φορολογούνται με την κοινή κλίμακα του ιδιωτικού τομέα, που ξεπερνά το 35 – 40%. Αυτό είναι πολύ υψηλό σε σχέση με το 15% για αξιωματικούς και 10% για κατώτερο πλήρωμα που προβλέπεται στον εμπορικό στόλο.

Με την παρέμβασή μας στη Βουλή ζητήσαμε την ισότιμη μεταχείριση, καθώς την φορολογική δικαιοσύνη τα οποία αποτελούν θέμα και κοινωνικό αλλά και οικονομικό καθώς αποθαρρύνει άξιους νέους να ενταχθούν στον θαλάσσιο τουρισμό και υπονομεύει ένα ζωτικό τομέα για την οικονομία μας. Το ζήτημα αυτό λύθηκε και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και ικανοποιημένος που τα χρήματα αυτά θα μείνουν στις οικογένειες των ναυτικών αυτών αλλά και που επιτέλους το «πρώτο γκολ» μπήκε.

Ερώτηση: Ένα άλλο σημαντικό θέμα αφορά τις εγκύους ναυτικούς και τις συνθήκες εργασίας τους. Τι προκύπτει από τις πρόσφατες καταγγελίες;

Γ. Βάλλης: Δυστυχώς, τα περιστατικά που έρχονται στη δημοσιότητα δείχνουν ότι οι γυναίκες ναυτικοί αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες όταν επιλέγουν να γίνουν μητέρες. Υπάρχουν καταγγελίες όπου εργαζόμενες, ακόμα και σε σταθερές συμβάσεις, βρέθηκαν αντιμέτωπες με ψυχρότητα, εκβιασμούς και απειλές απόλυσης όταν ανακάλυψαν την εγκυμοσύνη τους. Το νομοθετικό κενό που υπάρχει σήμερα αφήνει τις εγκύους χωρίς ουσιαστική προστασία και χωρίς πλήρη 9μηνη πρόσβαση σε επιδόματα μητρότητας, παρά το γεγονός ότι καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές στο ΝΑΤ. Ζητάμε – και θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε – πλήρη εξίσωση των εργασιακών δικαιωμάτων με αυτές που ισχύουν στη στεριά, προστασία από απόλυση, και επέκταση του επιδόματος μητρότητας για να μην είναι η εγκυμοσύνη αιτία αποκλεισμού από το επάγγελμα.

Ερώτηση: Το 2026 η ΠΕΠΙΕΘ εισέρχεται σε μια κρίσιμη εκλογική διαδικασία. Πώς βλέπετε το διακύβευμα των εκλογών της Ένωσης;

Cpt. Dr. Γεώργιος Βάλλης: Οι εκλογές της ΠΕΠΙΕΘ στις 12 Ιανουαρίου 2026 δεν είναι μια τυπική διαδικασία. Είναι μια στιγμή ευθύνης. Είναι η ώρα που κάθε ναυτικός των ιδιωτικών και επαγγελματικών σκαφών αναψυχής αποφασίζει για το μέλλον του κλάδου του.

Τα τελευταία χρόνια αποδείξαμε ότι η Ένωση μπορεί να είναι δυνατή, αποτελεσματική και παρεμβατική – όχι στα λόγια, αλλά στις πράξεις. Σταθήκαμε απέναντι σε αδικίες, φέραμε λύσεις, ανοίξαμε δρόμους που για δεκαετίες έμεναν κλειστοί.

Τώρα το στοίχημα είναι να συνεχίσουμε ακόμη πιο δυναμικά: να κατοχυρώσουμε τα επαγγελματικά δικαιώματα των ναυτικών, να ενισχύσουμε τη θεσμική μας φωνή, να διασφαλίσουμε ότι καμία απόφαση που αφορά τον κλάδο μας δεν θα λαμβάνεται χωρίς εμάς.

Καλώ όλα τα μέλη να συμμετάσχουν ενεργά. Η δύναμη της ΠΕΠΙΕΘ είναι οι άνθρωποί της. Και μαζί μπορούμε να πάμε τον κλάδο ακόμη ψηλότερα.

Ερώτηση: Τι μπορείτε να μας πείτε για την εκδήλωση «Φάρος Ζωής» που έγινε στις 26 Νοεμβρίου 2025;

Γ. Βάλλης: Ήταν μια πραγματικά ξεχωριστή βραδιά, γεμάτη ανθρώπινες ιστορίες προσφοράς, δύναμης, και αλληλεγγύης. Στην εκδήλωση στο DiaNoche στη Μαρίνα Αλίμου, τιμήσαμε 16 προσωπικότητες που με πράξεις καθημερινής υπέρβασης δίνουν ελπίδα στην κοινωνία. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν συγκινητική, καθώς άνθρωποι από διαφορετικές διαδρομές ενώθηκαν για να φωτίσουν το μήνυμα ότι η αλληλεγγύη και η ανθρωπιά είναι δύναμη σε κάθε κοινότητα.

Ερώτηση: Κοιτώντας πίσω στο 2025, ποιες ήταν οι σημαντικότερες παρεμβάσεις σας;

Γ. Βάλλης: Το 2025 ήταν μια χρονιά συνεχών δράσεων και παρεμβάσεων:

Συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια για θέματα όπως τα εργασιακά δικαιώματα των γυναικών, η ναυτική ασφάλεια και οι υπηρεσιών υγείας εν πλω.

Συνολική λύση στο θέμα του συντονισμού λιμενικών και τελωνειακών αρχών με την έκδοση οδηγίας που λύνει χρόνια ζητήματα λειτουργίας και διαδικασιών και βοηθά πολλούς συναδέλφους ναυτικούς.

Παρέμβαση για την άμεση λύση στην αναγνώριση της ναυτικής υπηρεσίας για εξέλιξη στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής.

Δράση για να μην χάνουν ναυτικοί τη δουλειά τους όταν επιλέγουν να εκπαιδευτούν, καθώς αυτό στερεί πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο από τον κλάδο.

Όλα αυτά εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια για θεσμική δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια και ενίσχυση του επαγγέλματος του ναυτικού.

Πρόταση: Τέλος, θα θέλαμε να μας μιλήσετε για την προσωπική σας πορεία και την εκπαίδευση/κατάρτιση που συνέβαλε στη διαμόρφωση του σημερινού σας ρόλου.

Γ. Βάλλης: Η πορεία μου στη ναυτιλία ήταν πάντα συνδεδεμένη με τη συνεχή επιμόρφωση και τη διάθεση να υπηρετώ το επάγγελμα με σεβασμό και επαγγελματισμό. Η συμμετοχή μου μεταξύ των διακεκριμένων του SR21 και η ενεργός συμβολή μου στην προσπάθεια για βιώσιμη ανάπτυξη και διαχείριση κρίσεων στον κλάδο είναι δείγματα αυτής της δέσμευσης. Η εκπαίδευση και η συνεχιζόμενη κατάρτιση είναι για μένα πυλώνες που ενδυναμώνουν όχι μόνο εμένα, αλλά και τον κάθε ναυτικό που θέλει να εξελιχθεί και να σταθεί με αξιοπρέπεια στη θάλασσα. Κλείνοντας θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την συνέντευξη δίνοντας το μήνυμα πως η θάλασσα ενώνει και μέσα από συλλογικούς αγώνες και θεσμικές δράσεις μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα μέλλον δικαιοσύνης, σεβασμού και ευημερίας για όλους τους ανθρώπους της.