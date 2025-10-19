Σε μία συνέντευξη «ποταμό» στο dimarxos.gr, ο Πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.κ. Γιώργος Βάλλης στάθηκε στα ζητήματα που ταλανίζουν τον χώρο της ναυτιλίας, αποκάλυψε ότι ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Βασίλης Κικίλιας δεσμεύθηκε για νομοθετικές ρυθμίσεις ενώ τόνισε ότι είναι δίπλα στην Πολιτεία, πιστός σύμμαχος στο πλευρό της, όχι με λόγια αλλά με έργα. «Είμαι εδώ όχι για να μιλάω και να δίνω συνεντεύξεις αλλά για να παρατηρώ τα προβλήματα και να δίνω λύσεις, όχι λύση, αλλά λύσεις!». τόνισε με νόημα ο Πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ..

Ο κ. Βάλλης αναφέρθηκε στην οικογένειά του, την αγαπημένη του σύζυγο και τον τετράχρονο γιο του, τον επονομαζόμενο Βάλλη Τζούνιορ. «Για μία νέα γυναίκα και για μία νέα μάνα το να ξέρεις ότι ο άνδρας σου είναι μακριά δεν είναι καθόλου εύκολο. Στην Ελλάδα του 2025 είναι μία σύγχρονη ηρωίδα. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις τέτοιες γυναίκες.». Μιλώντας για τον μικρό γιο του ο Γιώργος Βάλλης τόνισε ότι προσπαθεί να ξεκλέβει χρόνο προκειμένου να περνά μαζί του στιγμές και να κάνει όσο το δυνατόν περισσότερο ταξίδια. «Επιλέγω κοντινούς προορισμούς για να έχω περισσότερη ώρα μαζί τους» αναφέρει.

Όταν η συζήτηση στράφηκε στην αγαπημένη του Νάξο το χαμόγελό του έσβησε. «Τρελάθηκα. Είναι σαν να πάω να ρίξω πέτρα στην Ακρόπολη, θα της βάλετε συρματόπλεγμα; Είμαστε σοβαροί;» τόνισε. Μάλιστα ο κ. Βάλλης παρέθεσε μία σειρά από μέτρα προστασίας του ιστορικού τοπόσημου της Πορτάρας. Ο ίδιος τόνισε ότι αν δεν αλλάξει κάτι μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι, το κλείσιμο της Πορτάρας, θα αποτελέσει ταφόπλακα για το νησί.

Με αφορμή το παράδειγμα του Πάνου Ρούτσι, επανέφερε στη μνήμη μας τη βράβευση του 20χρονου Ανδρέα Αλικανιώτη, που αψηφώντας κάθε κίνδυνο, «βούτηξε» στο δεύτερο βαγόνι που φλεγόταν κατά τη σύγκρουση της επιβατικής με την εμπορική αμαξοστοιχία στα Τέμπη. «Τον έκανα επίτιμο μέλος της Ένωσης. Ήμουν ο πρώτος που τον βράβευσα και τον τίμησα για όσα προσέφερε στα Τέμπη με κίνδυνο την ίδια του τη ζωή.» τόνισε συγκεκριμένα.

Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. αναφέρθηκε και στην ενασχόλησή του με τον αθλητισμό, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε συλλογικό. «Αισθάνομαι πολύ υπερήφανος με τις επιτυχίες των παιδιών. Η χαρά του παιδιού αλλά και των γονιών τους εμένα με γεμίζει. Αφού δεν μπορεί η Πολιτεία να τους προσφέρει την πλήρη οικονομική στήριξη, προσπαθώ όσο μπορώ να βοηθάω αυτά τα παιδιά προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Το χαμόγελό τους και μόνο μου αρκεί.» συμπλήρωσε ο κ. Βάλλης.

«Η Ελλάδα είναι ναυτιλία και τουρισμός. Να ακολουθήσετε το επάγγελμα. Αν θέλετε μία καλή ζωή ακολουθήστε το επάγγελμα.» είπε ο πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. απευθυνόμενους στους υποψήφιους ναυτικούς.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στο γεγονός ότι επί προεδρίας του επετεύχθη η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που έχει γίνει ποτέ στο Yachting και μάλιστα στον φορολογικό τομέα. «Καταλαβαίνετε τι έχει συμβεί; Είμαι πολύ υπερήφανος. Καταφέραμε έπειτα από πολλή δουλειά να δώσουμε ανάσα σε χιλιάδες εργαζόμενους του yachting. Ευχαριστώ θερμά την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών. Τι να πω για τον κ. Πιερρακάκη, τον κ. Κώτσιρα, τον κ. Παπαθανάση τον κ. Πετραλιά; Θέλω όμως να πετύχω και άλλα γκολ. Εδώ τα κατάφερε η Εθνική μας στο Euro. Θέλω επί της προεδρίας μου να λύσω και το ζήτημα με τις γυναίκες ναυτικούς που εγκυμονούν. Είναι αδιανοήτο να βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση και να απολύονται. Είναι απάνθρωπο και θέλω να το αλλάξω.» τόνισε ο κ. Γιώργος Βάλλης. Η συζήτηση μεταφέρθηκε στη γέφυρα του σκάφους, όπου έγιναν οι σημαντικότερες αποκαλύψεις διά στόματος Γιώργου Βάλλη. Βαδίζοντας προς το τέλος της συζήτησης ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Επαγγελματικών και Ιδιωτικών Θαλαμηγών κ. Γιώργος Βάλλης, αναφέρθηκε στις επερχόμενες εκλογές στις 13 Ιανουαρίου. Ο κ. Βάλλης τόνισε το σημαντικό έργο που έχει καταφέρει να επιτύχει όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται στο τιμόνι της ενώ επεσήμανε ότι το 97% των μελών της Ενώσεως εργάζονται. Στοιχείο που φανερώνει τον καθημερινό αγώνα που δίνει ο ίδιος μέρα νύχτα και επί παντός καιρού.

Πηγή: Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.

Επιμέλεια: Π.Π.