Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και η δεύτερη εκδήλωση εντός του 2026 «Δρόμοι στις ανθισμένες κερασιές της Πέλλας», στην περιοχή της Λίμνης Άγρα-Βρυτών-Νησίου.

Η εκδήλωση περιλάμβανε πεζοπορία και ποδηλασία, στο πανέμορφο τοπίο, μέσα από τις ανθισμένες κερασιές. Με αφετηρία την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και φτάνοντας μέχρι τις πηγές του Εδεσσαίου ποταμού, εκεί όπου αναπαράγονται οι κύκνοι. Στην επιστροφή και στον χώρο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια γευσιγνωσίας, απονομή τιμητικών βραβείων και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις.

Περισσότεροι από χίλιοι συμπολίτες μας και επισκέπτες από Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Ημαθία και άλλες περιοχές συμμετείχαν στην εκδήλωση. Ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Δάνης Τζαμτζής, στο πλαίσιο εξωστρέφειας και συνεργασίας με στρατηγικούς εταίρους της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, τίμησε τον επίσημο προσκεκλημένο των εκδηλώσεων, Αναπληρωτή επικεφαλής της Ιαπωνικής Πρεσβείας στην Ελλάδα κ. Τακαάκι Νεμότο, με αναμνηστική πλακέτα και επιδίδοντάς του κασετίνα με 30 ιστορικές γκραβούρες και θέμα τον Μέγα Αλέξανδρο.

Στο πολιτιστικό πρόγραμμα της εκδήλωσης, ο κ. Αντιπεριφερειάρχης βράβευσε τους καλλιτέχνες φωτογράφους με τις 3 καλύτερες φωτογραφίες του διαγωνισμού που έγινε με τη συμμετοχή του συλλόγου καλλιτεχνών «Ο ΑΠΕΛΛΗΣ». Ακόμη, ο κ. Νεμότο τιμήθηκε και από τη Σχολή Ζίου Ζίτσου της Έδεσσας. Αθλητές της Σχολής, έδωσαν μάλιστα αγώνες προς τιμήν του. Ο κ. Νεμότο επισκέφθηκε την Πέλλα φέτος για δεύτερη φορά. Πέρσι, παραβρέθηκε στις εκδηλώσεις στον Λόγγο της Έδεσσας. Ενθουσιασμένος από την φύση της λίμνης Άγρα-Βρυτών-Νησίου, τις απέραντες εκτάσεις με ανθισμένες κερασιές, το φυσικό κάλλος της περιοχής, δήλωσε ότι θα έλθει ξανά στην Πέλλα. Ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας τόνισε ότι «είναι ένας αληθινός φίλος της Πέλλας» και αυτό αποδεικνύεται από την παρουσία του και το ενδιαφέρον του για προώθηση συνεργασιών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Σε σύντομη δήλωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Τζαμτζής δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το τμήμα Τουρισμού της ΠΕ Πέλλας, με επικεφαλής την κα Βίκη Σχοινά που είχε την κύρια ευθύνη της διοργάνωσης και όλους τους εθελοντές και εθελόντριες από την ΠΕ Πέλλας που συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης. Επίσης, τον Δήμο Έδεσσας για την επιμέλεια του χώρου, τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Βρυτών κ. Χρήστο Παπαδόπουλο, για τον καθαρισμό του χώρου και την άρτια συνεργασία που είχαμε, την ομάδα ΕΜΑΚ, τον διακεκριμένο Σεφ κ. Θεόδωρο Κουρατζόγλου και την ομάδα του, οι οποίοι πρόσφεραν τοπικά εδέσματα σε όλους τους παρευρισκόμενους, τον σύλλογο «Μέγας Αλέξανδρος» Βρυτών για τους όμορφους χορούς που μας παρουσίασαν, την Ακαδημία Άθλησης Έδεσσας Ζίου-Ζίτσου, τον Ορειβατικό Σύλλογο Έδεσσας που συμμετέχει, με την εμπειρία του, σε όλες τις φυσιολατρικές δράσεις, τη Διασωστική Ομάδα «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» Άρνισσας που ήταν πραγματικά παντού για την ασφάλεια των συμμετεχόντων, τον Σύλλογο Εδεσσαίων καλλιτεχνών «Ο ΑΠΕΛΛΗΣ» που φωτογραφίζει και προβάλει αισθητικά τις ομορφιές της Πέλλας, την Εκκλησιαστική Επιτροπή του Αγίου Γεωργίου για την παραχώρηση του χώρου, την Τροχαία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πέλλας που είναι πάντα δίπλα μας για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις τουριστικές επιχειρήσεις που αγαπούν την Πέλλα και φέρνουν επισκέπτες στην περιοχή. Ένα τεράστιο «ευχαριστώ» φυσικά, στον κόσμο που συμμετείχε και αγκάλιασε τις εκδηλώσεις, καθιστώντας την «Ανθισμένη Πέλλα» μία γιορτή-θεσμό για την τουριστική προβολή και βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής».

Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης, μετά το πέρας των εκδηλώσεων, συνόδευσε και ξενάγησε τον κ. Νεμότο στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Δήμου Έδεσσας, αλλά και στους καταρράκτες της Έδεσσας.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Έδεσσας κ. Γιάννης Τσεπκεντζής, ο Διοικητής της ΙΙας Μ/Κ Μεραρχίας, Υποστράτηγος Αλέξανδρος Κουφόπουλος, η Βουλευτής κα Θεοδώρα Τζάκρη, εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πέλλας, Αντιδήμαρχοι του Δήμου Έδεσσας, καθώς και η υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος κα Ζέφη Κρούμτση.

