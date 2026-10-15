Μία έκπληξη περίμενε τους αστυνομικούς όταν πέρασαν χειροπέδες στα μέλη της σπείρας της Δυτικής Αττικής που κατηγορείται ότι έκλεβε αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες.

Ο φερόμενος ως «αρχηγός» της ομάδας είναι ο γιος γνωστού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στον χώρο του αυτοκινήτου σε νησί των Κυκλάδων. Είναι μόλις 19 ετών, αποκαλεί ήδη τον εαυτό του «Boss», ψευδώνυμο με το οποίο, σύμφωνα με την αστυνομική δικογραφία, τον προσφωνούσαν και άλλα μέλη της ομάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», ο γιος του επιχειρηματία χρησιμοποιούσε την οικονομική επιφάνεια του πατέρα του για να δημιουργεί γύρω από το όνομά του εικόνα οικονομικής ευρωστίας. Στο TikTok επιδείκνυε ακριβά αυτοκίνητα και δίκυκλα, με τους αστυνομικούς να διαπιστώνουν ότι μεγάλο μέρος των οχημάτων που εμφανίζονταν στις αναρτήσεις του συνδεόταν με την επιχείρηση ενοικίασης οχημάτων του πατέρα του σε γνωστό νησί των Κυκλάδων.

Παράλληλα, «διαφήμιζε» την πολυτελή ζωή του στο νησί των Κυκλάδων, ενώ, σύμφωνα με όσα αποτυπώνονται στη δικογραφία, φέρεται να βοηθούσε οικονομικά άλλα μέλη της ομάδας όταν αυτά βρίσκονταν αντιμέτωπα με τη Δικαιοσύνη.

«Τους έχω πληρώσει εγγυήσεις – Με φοβούνται μόνο από την ύπαρξή μου»

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός ατόμου που εμφανίζεται ως μέλος της ομάδας και είχε κατηγορηθεί για αδίκημα άσχετο με τις κλοπές οχημάτων.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο 19χρονος φέρεται να τον έφερε σε επαφή με δικηγόρο και να εμφανίζεται να αναλαμβάνει οικονομικά έξοδα της υπόθεσής του.

Βίντεο από τη λεία της σπείρας:

Σε συνομιλία του με άλλα μέλη, και κυρίως με πρόσωπα που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή του Περιστερίου, ο «Boss» καταγράφεται να λέει:

«Ρε μ@3#α Η..τους έχω πληρώσει εγγυήσεις, να βγουν έξω, τους έχω μία ζωή και τους βοηθάω, με φοβούνται μόνο από την ύπαρξή μου, είναι δυνατόν να μου λες.»

Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι τέτοιες αναφορές αποτυπώνουν τη σχέση εξουσίας που φέρεται να είχε αναπτύξει με τα υπόλοιπα μέλη. Στη δικογραφία μάλιστα αναφέρεται ότι, τουλάχιστον από τον Μάιο του 2026, η σχέση του με συγκεκριμένα πρόσωπα φαίνεται να μετατρέπεται από σχέση μεταξύ ισότιμων μελών σε σχέση «αρχηγού – υφισταμένου».

Οι «γυρισματικές» πριν από τις κλοπές

Οι τηλεφωνικές συνομιλίες που κατέγραψαν οι Αρχές αποκαλύπτουν και το στάδιο της κατόπτευσης πριν από ορισμένα «χτυπήματα».

Σε μία επικοινωνία, μέλος της ομάδας βρίσκεται στη Γλυφάδα και αναφέρει:

«Πάω να τραβήξω μια γρήγορη γυρισματική».

Λίγο αργότερα ακούγεται να λέει:

«Είπα να έρθω να κάνω κανένα τετράγωνο»,

ενώ σε άλλη φράση αναφέρει:

«Πάω καμιά γυριστική, μπας και τύχει».

Σύμφωνα με την ερμηνεία των αστυνομικών, οι «γύρες» αυτές συνδέονταν με την αναζήτηση κατάλληλων αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών που θα μπορούσαν να αποτελέσουν μελλοντικούς στόχους.

Σε άλλη συνομιλία γίνεται λόγος για τη χρήση ενός Yamaha T-MAX, ώστε τα μέλη να μπορούν να «κάνουν πάνω-κάτω» σε μία περιοχή, ενώ προηγουμένως είχαν σταλεί άλλα πρόσωπα για να ελέγξουν πιθανούς στόχους.

«Χωράφα… πήγαινε εκεί πέρα και δες»

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι συνομιλία που οι ερευνητές αξιολογούν ως μεταφορά πληροφορίας για πιθανό όχημα-στόχο.

Στην επικοινωνία ακούγεται:

«Χωράφα, εκεί πέρα, δες εε, θα σου στείλω μια διεύθυνση. Πήγαινε εκεί πέρα και δες. Άμα σου κάνει πάρτο.»

Ο συνομιλητής ρωτά:

«Αυτόματο;»

και η απάντηση είναι:

«Νομίζω ρε μ@λάκα. Δε το είδα. Δε το πρόσεξα. Έχω βίντεο όμως, θα στο δείξω.»

Ακολουθούν δύο ακόμη χαρακτηριστικές ερωτήσεις:

«Έχει τίποτα μπλε;»

και

«Είχε τίποτα που να κελαηδάει;»

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η πρώτη αναφορά ενδέχεται να αφορά την παρουσία αστυνομίας, ενώ η δεύτερη πιθανόν σχετίζεται με συναγερμό ή άλλο σύστημα ασφαλείας του οχήματος.

«Μπορούμε να βρούμε κάνα Fiat 500; Όσο πιο χώμα γίνεται»

Σε μία από τις πλέον χαρακτηριστικές συνομιλίες της δικογραφίας, κατηγορούμενος αναζητά ένα Fiat 500, χωρίς να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την κατάστασή του.

Ακούγεται να λέει:

«Μπορούμε να βρούμε κάνα Fiat 500; Ρε φίλε, όσο πιο χώμα γίνεται. Δεν με νοιάζει να έχει φάει στούκα μπροστά. Δεν με νοιάζει αν έχει σπάσει το μοτέρ. Δεν με νοιάζει το σαλόνι του. Δεν με νοιάζει αν τα άκρα του είναι πουτάνα οι αναρτήσεις…»

Σύμφωνα με την αστυνομική αξιολόγηση, το ενδιαφέρον για ένα ιδιαίτερα φθηνό ή τρακαρισμένο όχημα ερευνάται σε συνδυασμό με τη δυνατότητα αξιοποίησης νόμιμων στοιχείων του σε άλλο αυτοκίνητο.

Η συνομιλία συνεχίζεται:

«Θα το φτιάξω για μένα. Θα το φτιάξει… Θα… το ‘χω δώσει σε ένα παιδί, θα το φτιάξει αυτός. Ρε φίλε, απ’ του ’14 και πάνω.» διβιβαστικο_20261001162347_1862…

Το Abarth των 2.500 ευρώ

Σε άλλη επικοινωνία, οι συνομιλητές εμφανίζονται να συζητούν για την πώληση ενός Fiat Abarth σε τιμή σημαντικά χαμηλότερη από την εμπορική του αξία.

Ο διάλογος είναι χαρακτηριστικός:

– «Τι φοράει;»

– «Ε… τα πάντα. Καθίσματα, κοντέρ, ζάντες, εξάτμιση, μοτέρ.»

– «Εξάτμιση διπλή μικρή ή διπλές, εεε, οι κανονικές οι μεγάλες;»

– «Διπλές, διπλές.»

Και λίγο αργότερα:

– «Τι λεφτά;»

– «Τρία. Και είναι αυτόματο. Μουν@ρα.»

– «Ρε φίλε εγώ για ένα δυόμιση (2.500€) σκεφτόμουνα.»

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό, οι αστυνομικοί συνέκριναν τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στη συνομιλία με συγκεκριμένο όχημα που είχε δηλωθεί ως κλεμμένο. Η αξία αντίστοιχου αυτοκινήτου στην αγορά εκτιμάται στη δικογραφία ότι ξεκινούσε περίπου από τις 15.000 ευρώ.

«Ξενέρωσα ρε φίλε, νόμιζα ότι ήταν αυτόματο DSG»

Στην ίδια υπόθεση καταγράφεται και μία ακόμη συνομιλία, στην οποία πιθανός ενδιαφερόμενος αντιλαμβάνεται ότι το όχημα δεν έχει το κιβώτιο ταχυτήτων που περίμενε.

«Ξενέρωσα ρε φίλε, νόμιζα ότι ήταν αυτόματο DSG και λέω να το φτιάξω για πάρτη μου, αλλά επειδή δεν ήταν DSG δεν το κρατάω καν.»

Η συγκεκριμένη αναφορά, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες τεχνικές λεπτομέρειες, αξιοποιήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. για την αντιστοίχιση του οχήματος που συζητούσαν οι κατηγορούμενοι.

Η κλειδαριά της BMW και ο κλειδαράς

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η υπόθεση μίας κλειδαριάς μοτοσικλέτας BMW.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, στις 19 Ιουνίου 2026, δύο από τους κατηγορούμενους μετέβησαν σε κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο ασχολείται με κλειδαριές, χρηματοκιβώτια και συστήματα immobilizer.

Εκεί άφησαν κλειδαριά από δίκυκλο BMW, προκειμένου να γίνει επέμβαση και επαναπρογραμματισμός στο σύστημά της.

Την επόμενη ημέρα επέστρεψαν για να την παραλάβουν.

Σε μεταγενέστερη τηλεφωνική επικοινωνία, ένας από τους κατηγορούμενους αναφέρει σε άλλο κλειδαρά:

«Πήγα χθες στο κατάστημα επί της οδού …. και άφησα μία κλειδαριά από BMW για να την επισκευάσουν».

Ο επαγγελματίας φέρεται να του εξηγεί ότι η κλειδαριά ήταν ήδη κατεστραμμένη εσωτερικά, με τον ίδιο να απαντά πως ήταν η πρώτη φορά που την έπιανε στα χέρια του.

Το περιστατικό αξιολογείται από τους αστυνομικούς μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία που αφορούν κλειδαριές, immobilizer, εγκεφάλους οχημάτων και άλλα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

Εγκέφαλοι, χιλιόμετρα και ανταλλακτικά

Η έρευνα δεν περιορίστηκε μόνο στην αφαίρεση ολόκληρων οχημάτων.

Στις συνομιλίες εμφανίζονται αναφορές σε εγκεφάλους αυτοκινήτων, ανταλλακτικά και παρεμβάσεις σε ηλεκτρονικά συστήματα, ενώ σε συγκεκριμένη επικοινωνία γίνεται λόγος για αλλαγές σε χιλιόμετρα, πλαίσιο και χρονολογία που εμφανίζονται στον εγκέφαλο οχήματος.

Οι Αρχές εξετάζουν τις συνομιλίες αυτές ως ενδείξεις ότι η δραστηριότητα της ομάδας φέρεται να επεκτεινόταν πέρα από την ίδια την κλοπή, στη μετατροπή και μεταγενέστερη αξιοποίηση οχημάτων και εξαρτημάτων.

«Φέρε μου τα λεφτά»

Στο υλικό της δικογραφίας υπάρχουν και συνομιλίες στις οποίες γίνεται ευθεία αναφορά σε χρηματικές συναλλαγές.

Σε μία από αυτές καταγράφεται:

«Φέρε μου τα λεφτά πες του»,

ενώ σε άλλη:

«Αυτά που πήρες σήμερα, τα δύο χιλιάρικα. Φέρε μου εφτάμιση εκατοστάρικα πες του».

Σε διαφορετικές επικοινωνίες γίνεται αναφορά και σε ποσό 1.000 ευρώ, καθώς και σε πρόσωπο που, όπως ακούγεται, «τους έχει ζαλίσει» ζητώντας τα χρήματά του. Οι αστυνομικοί εξετάζουν τις αναφορές αυτές στο πλαίσιο της οικονομικής δραστηριότητας των εμπλεκόμενων και της πιθανής διάθεσης προϊόντων εγκλήματος.

Η νύχτα των τεσσάρων οχημάτων

Η «εξουσία» που φέρεται να είχε ο 19χρονος πάνω στα υπόλοιπα μέλη αποτυπώνεται, σύμφωνα με τη δικογραφία, και στις κινήσεις της ομάδας στις 27 Μαρτίου 2026.

Οι αστυνομικοί περιγράφουν αλλεπάλληλες επικοινωνίες μεταξύ των μελών, μετακινήσεις και ανταλλαγή πληροφοριών, με τον 19χρονο να εμφανίζεται να συντονίζει τη δράση και να παρεμβαίνει όταν κάποιος δεν ακολουθεί το σχέδιο.

Η έρευνα αποδίδει στην ομάδα συγκεκριμένους ρόλους: άλλοι αναζητούσαν και κατόπτευαν στόχους, άλλοι προχωρούσαν στην αφαίρεση, ενώ διαφορετικά πρόσωπα φέρονται να αναλάμβαναν τη μεταφορά, απόκρυψη ή μεταγενέστερη διάθεση οχημάτων και εξαρτημάτων.

Στις κλοπές από τα 15 του χρόνια

Ο γιος του επιχειρηματία φέρεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., να έχει αρχίσει να απασχολεί τις Αρχές από την ηλικία των 15 ετών.

Η πρώτη καταγεγραμμένη εμπλοκή του τοποθετείται το 2022, όταν είχε κατηγορηθεί για απείθεια σε αστυνομικό έλεγχο ενώ επέβαινε σε παραποιημένο δίκυκλο.

Σε βάρος του έχουν σχηματιστεί συνολικά οκτώ δικογραφίες, από τις οποίες οι τρεις αφορούν σοβαρότερα αδικήματα, μεταξύ αυτών ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Τον Ιανουάριο του 2026 είχε συλληφθεί και για κλοπή μοτοσικλέτας μεγάλου κυβισμού.

Σύμφωνα με τις Αρχές:

«Ο ρόλος του στην εγκληματική οργάνωση είναι επιχειρησιακός αλλά και καθοδηγητικός, καθώς συμμετέχει ως άμεσος αυτουργός στις κλοπές και αρκετές φορές κατοπτεύει τα οχήματα-στόχους, δέχεται και διανέμει πληροφορίες για μελλοντικούς στόχους, ενώ σε άλλες περιπτώσεις οργάνωνε την επιχειρησιακή ομάδα για την κλοπή οχημάτων αλλά και στην περαιτέρω διάθεση προϊόντων εγκλημάτων».

Συνολικά, οι αστυνομικοί τού αποδίδουν συμμετοχή σε εννέα περιπτώσεις κλοπών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, άλλοτε ως άμεσου αυτουργού και άλλοτε σε οργανωτικό ή υποστηρικτικό ρόλο.

Στόχευαν αυτοκίνητα και μηχανές μεγάλης αξίας

Από την αστυνομική έρευνα προκύπτει ότι η ομάδα είχε αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία.

Τα μέλη φέρονται να αναζητούσαν κυρίως μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού και αυτοκίνητα αυξημένης εμπορικής αξίας, πραγματοποιώντας προηγουμένως κατοπτεύσεις στις περιοχές όπου βρίσκονταν σταθμευμένα.

Σε αρκετές περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν διαφορετικά οχήματα για την προσέγγιση και τη διαφυγή, ενώ στη δικογραφία καταγράφεται ακόμη και χρήση συσκευών παρεμβολής σήματος (jammers), αλλά και εξοπλισμού για παραποίηση ή προγραμματισμό κλειδιών οχημάτων.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια και σε χώρους που χρησιμοποιούσαν κατηγορούμενοι, οι αστυνομικοί εντόπισαν, μεταξύ άλλων, εξαρτήματα αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, κλειδιά, πινακίδες κυκλοφορίας, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, συσκευές εντοπισμού και εργαλεία που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε κλοπές οχημάτων.

Jammers, κλειδιά και εξοπλισμός για οχήματα

Η μεθοδολογία που περιγράφεται στο διαβιβαστικό δείχνει μία ομάδα με σημαντικό βαθμό οργάνωσης.

Τα μέλη φέρονται να χρησιμοποιούσαν συσκευές παρεμβολής σήματος (jammers), διαφορετικά οχήματα πριν και μετά τις κλοπές και τεχνικά μέσα για να ξεπερνούν συστήματα ασφαλείας.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, κλειδιά οχημάτων, ηλεκτρονικές συσκευές, εξαρτήματα αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, εγκέφαλοι οχημάτων, συσκευές εντοπισμού GPS, εργαλεία και εξοπλισμός προγραμματισμού κλειδιών.

Για τους αστυνομικούς, λοιπόν, το «Boss» δεν ήταν απλώς ένα ψευδώνυμο που χρησιμοποιούσε ο 19χρονος στα social media. Η συνολική εικόνα των τηλεφωνικών συνομιλιών, των κινήσεων και των σχέσεών του με τα υπόλοιπα μέλη είναι αυτή που οδηγεί την ΕΛ.ΑΣ. να του αποδίδει έναν από τους κεντρικότερους και καθοδηγητικούς ρόλους στην υπόθεση.