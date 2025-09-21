Περιπέτεια με τον «νόμο» είχε το βράδυ της Παρασκευής ο γιος πρώην υπουργού, που τις τελευταίες μέρες, έχει «τραβήξει» τα φώτα της δημοσιότητας με τις πολιτικές του επιλογές.

Ο νεαρός συνελήφθη στην περιοχή της Κηφισιάς για παράβαση του νόμου περί όπλων. Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας θέλησαν να κάνουν έναν έλεγχο στον νεαρό αλλά και σε έναν φίλο του με τον οποίο περπατούσαν στον δρόμο.

Τα δυο αγόρια ήταν συνεργάσιμα αλλά στις τσέπες τους υπήρχαν αντικείμενα που ήταν παράνομα, σύμφωνα με τον νόμο. Συγκεκριμένα, ο γιος του πρώην υπουργού είχε στην κατοχή του ένα σπρέι πιπεριού, που σύμφωνα με τις διατάξεις του “νόμου περί όπλων” απαγορεύεται, και ο φίλος του μια μικροποσότητα κάνναβης.

Οι αστυνομικοί, όπως ήταν φυσικό, τους ζήτησαν να τους ακολουθήσουν στο τμήμα Κηφισιάς όπου σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία. Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο εισαγγελέας καθώς πρόκειται για πολύ μικρή ποσότητα παράνομων ουσιών αλλά και για ένα αντικείμενο που, σύμφωνα με τον νόμο είναι παράνομο μεν, αλλά αντιμετωπίζεται με ήπιο τρόπο από την Δικαιοσύνη.