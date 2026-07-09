Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό της 50χρονης Γιου Τινγκ, της Κινέζας μεσίτριας, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν μυστηριωδώς στις 20 Μαΐου. Η γυναίκα έφυγε από το σπίτι της στη Λούτσα για ένα προγραμματισμένο ραντεβού στο κέντρο της πρωτεύουσας, στο οποίο όμως δεν εμφανίστηκε ποτέ. Καθώς οι μέρες περνούν, το ενδιαφέρον των Αρχών επικεντρώνεται πλέον στις οικονομικές και επαγγελματικές της δραστηριότητες, οι οποίες φαίνεται πως κρύβουν σοβαρά οικονομικά ανοίγματα και διαφωνίες.

Οι καταγγελίες για απάτη και το πρατήριο καυσίμων

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA μία ομοεθνής της αγνοούμενης, εξαπέλυσε σοβαρές κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι έπεσε θύμα απάτης από τη Γιου Τινγκ και μία ακόμα συνέταιρο.

Όπως ανέφερε, πείστηκε να επενδύσει το ποσό των 100.000 ευρώ –χρήματα που δανείστηκε από το οικογενειακό της περιβάλλον– για την αγορά ενός βενζινάδικου στο κέντρο της Αθήνας, όπου η 50χρονη εμφανιζόταν ως νόμιμη εκπρόσωπος. Στη συνέχεια, όμως, της ανακοινώθηκε ότι κρίθηκε «ακατάλληλη» για τη συνεργασία, με αποτέλεσμα τα χρήματα να χαθούν.

Από την άλλη πλευρά, ο σύζυγος της 50χρονης μεσίτριας παρουσιάζει μια διαφορετική εκδοχή, ισχυριζόμενος ότι η δική τους πλευρά είχε καταβάλει 70.000 ευρώ πριν από δύο χρόνια για το ίδιο πρατήριο, χωρίς να δουν ποτέ κάποιο κέρδος ή επιστροφή χρημάτων.

Το «ενοίκιο» του διαβατηρίου και τα κρυφά χρέη

Στην ίδια εκπομπή, αναφέρθηκαν και στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης. Ένας από τους αγοραστές του βενζινάδικου, αποκάλυψε ότι η Γιου Τινγκ επιλέχθηκε ως διαχειρίστρια αποκλειστικά επειδή ήταν απαραίτητο το διαβατήριό της για τη νομιμοποίηση της αγοράς. Μάλιστα, για τη διευκόλυνση αυτή, της κατέβαλλαν μηνιαίως το ποσό των 500 ευρώ.

Ο ίδιος, που διαμένει στην Ελλάδα τις τελευταίες δύο δεκαετίες, υποστήριξε ότι η μεταβίβαση από τους προηγούμενους Έλληνες ιδιοκτήτες έγινε με τη διαβεβαίωση ότι η επιχείρηση ήταν «καθαρή». Ωστόσο, εκ των υστέρων αποκαλύφθηκε ότι το πρατήριο βαρύνεται με σημαντικά χρέη προς το Δημόσιο, τα οποία οι παλιοί ιδιοκτήτες απαιτούν τώρα να εξοφληθούν από τους νέους αγοραστές.

Το μυστηριώδες «ραντεβού των 5» στη Νίκαια

Οι αστυνομικοί ξεσκονίζουν τις τελευταίες επαφές της 50χρονης πριν χαθούν τα ίχνη της. Κομβικό σημείο φαίνεται πως αποτελεί μια συνάντηση που έλαβε χώρα στη Νίκαια, τέσσερις ημέρες πριν την εξαφάνισή της (την Παρασκευή 16 Μαΐου). Στο ραντεβού αυτό συμμετείχαν η Γιου Τινγκ, μια Αλβανίδα μεσίτρια, ένας άγνωστος Κινέζος, ένας απόστρατος αξιωματικός της αστυνομίας και ένας ιερέας.

Ο ιερέας, ο οποίος κατέθεσε αυτοβούλως στις Αρχές, περιέγραψε τη συνάντηση ως μια σύντομη αναγνωριστική επαφή περίπου 20 λεπτών. Σύμφωνα με τον ίδιο, η 50χρονη μιλούσε καλά ελληνικά, έδειχνε ήρεμη και δεν φαινόταν να ανησυχεί για κάτι.

Το κυνήγι ακινήτων για τη Golden Visa

Το κίνητρο πίσω από τη συγκεκριμένη συνάντηση ήταν η αγορά ακινήτων υψηλής αξίας. Η Αλβανίδα μεσίτρια, σύζυγος Έλληνα, είχε συστήσει τη Γιου Τινγκ ως εκπρόσωπο εύπορων Κινέζων επενδυτών που αναζητούσαν εκτάσεις και κτήρια στην Ελλάδα.

Ωστόσο, παρά τις συνεχείς επαφές και την επίδειξη περισσότερων από 20 μεγάλων επαγγελματικών ακινήτων από το 2022, καμία συμφωνία δεν είχε ολοκληρωθεί. Στόχος της 50χρονης ήταν ο εντοπισμός παλιών κτηρίων που θα μπορούσαν να μετατραπούν σε οικιστικά projects, κατάλληλα για το πρόγραμμα της Golden Visa, με τον προϋπολογισμό των έργων να αγγίζει ή και να ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Μέχρι τη στιγμή της εξαφάνισής της, όμως, όλες αυτές οι μεγάλες συμφωνίες παρέμεναν στα χαρτιά.