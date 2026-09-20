Το μήνυμα ότι η Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας αποτελεί ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που απαιτεί διπλή δικαίωση έστειλε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Κώστας Γιουτίκας, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις για την Ημέρα Εθνικής Μνήμης στη Θεσσαλονίκη.

Το πρωίτης Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, ο κ. Γιουτίκας παρέστη στην επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως, χοροστατούντος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Φιλόθεου, εκφώνησε την κεντρική ομιλία και στη συνέχεια κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Προσφυγικού Ελληνισμού, στον αύλειο χώρο.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη ημέρα δεν αντιμετωπίζεται ως μια τυπική επέτειος από την Περιφέρεια. «Δεν θα μπορούσε άλλωστε, όταν η σκόπιμη και συστηματική εξόντωση μέχρι το 1923, των ελληνικών πληθυσμών της Μ. Ασίας και κυρίως της Ιωνίας, της Καππαδοκίας, του Πόντου και της Βιθυνίας, συνεχίζει να ζωντανεύει καθημερινά σε κάθε οικογένεια, μέσα από τις αφηγήσεις των μεγαλύτερων σε ηλικία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε, παράλληλα, πως «η ιστορία δεν παραγράφεται και η αλήθεια δε σβήνει», υπογραμμίζοντας ότι «είναι υποχρέωση μας όμως, να την προστατεύσουμε από όποιες προσπάθειες για να την παραμορφώσουν, να την μειώσουν, να την στείλουν στη λήθη. Είναι χρέος στους νεκρούς, στους εκτοπισμένους, στους χιλιάδες που έγιναν πρόσφυγες. Και είναι χρέος απέναντι στα παιδιά μας».

Αποδίδοντας την ευθύνη της Γενοκτονίας στο Κεμαλικό κράτος, ο κ. Γιουτίκας εστίασε στην ιστορική επιταγή για αναγνώριση:

«Γιατί οι ψυχές που χάθηκαν ζητούν δικαίωση. Γιατί οι χιλιάδες Έλληνες που ξεριζώθηκαν από τους τόπους τους και έγιναν πρόσφυγες στον κορμό της μητέρας Ελλάδας, επίσης απαιτούν τη δικαίωση».

Στο πλαίσιο αυτό, έκανε ειδική μνεία στις έμπρακτες πρωτοβουλίες της Περιφέρειας για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης.

«Εμείς στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε με όλες τις δυνάμεις μας αυτό τον αγώνα», δήλωσε, εξηγώντας πως η Περιφέρεια ανταποκρίνεται άμεσα, χρηματοδοτώντας τη λειτουργία του Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Πολιτισμού, στους διατηρητέους χώρους του πρώην στρατοπέδου θα δημιουργηθούν δύο «τόποι» που θα συμβολίζουν το «εδώ» των συνοικιών της Θεσσαλονίκης και το «εκεί» της Ανατολής.

Όπως επεσήμανε, «Είναι η δική μας συμβολή. Είναι η δική μας ελάχιστη απόδοση τιμής στους χιλιάδες που χάθηκαν βίαια. Είναι η δική μας αναγνώριση και ο σεβασμός στους χιλιάδες Έλληνες της Μικράς Ασίας που ρακένδυτοι πρόσφυγες, έφτασαν κακήν κακώς στην Ελλάδα. Και το δικό μας ελάχιστο ευχαριστώ σε αυτούς τους πρόσφυγες, που όχι μόνο στάθηκαν ξανά δυνατά στα πόδια τους, αλλά αναγέννησαν τις πόλεις και τα χωριά μας. Έδωσαν νέα πνοή στη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία».

Κλείνοντας τον λόγο του, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης έδωσε το στίγμα της διεκδίκησης για το μέλλον:

«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, κρατά τη δάδα της ιστορικής αλήθειας αναμμένη. Δεν ξεχνούμε, διεκδικούμε τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας και μεταδίδουμε στις νεότερες γενιές το μήνυμα ότι η ειρήνη χτίζεται μόνο πάνω στα θεμέλια της αλήθειας. Αιώνια η μνήμη των θυμάτων της Μικρασιατικής Καταστροφής».