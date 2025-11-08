Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Καμένο γκαζάκι χωρίς όμως να έχει εκραγεί, εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου 8/11, έξω από τα γραφεία του site της «Ομάδας Αλήθειας».

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα ellada24.gr η οποία σημειωτέων και η ιστοσελίδα της «Ομάδας Αλήθειας», σήμερα νωρίς το πρωί ειδοποιήθηκε η αστυνομία από γείτονες για καμένο γκαζάκι μπροστά στην είσοδο των γραφείων της ιστοσελίδας στην Παλλήνη και συγκεκριμένα στην οδό Υψηλάντου 19.

Το συμβάν γνωστοποίησε με ανάρτησή της στο Χ και η ίδια η «Ομάδα Αλήθειας» η οποία πρόσκειται στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.

 

Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο για την περισυλλογή των στοιχείων και καταθέσεις ενώ την υπόθεση ανέλαβε η κρατική ασφάλεια.

 

 

