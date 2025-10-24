Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής

Αίτημα στον δήμο Αθηναίων, για να σφραγιστεί το νυχτερινό μαγαζί στο Γκάζι, έξω από το οποίο ξεψύχησε η 16χρονη, έχει κάνει η ΕΛΑΣ.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η ΕΛΑΣ έχει κάνει αίτημα και προς το ΕΚΑΒ, σχετικά με τις διακομιδές που έγιναν το μοιραίο βράδυ από την οδό Δεκελέων, τόσο για τον αριθμό των περιστατικών μέθης, όσο και για το πού διακομίστηκαν.

Παράλληλα, αναμένεται να κληθούν εκ νέου για κατάθεση τα άτομα που ήταν μαζί με τη 16χρονη το βράδυ που κατέληξε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη και η παρέα της φέρονται να πέρασαν περίπου μία ώρα στο νυχτερινό μαγαζί, πριν η ίδια νιώσει αδιαθεσία και βγει έξω.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το κορίτσι κατανάλωσε ένα ποτό στο εν λόγω club, ενώ κατά την παραγγελία της δεν της έγινε κάποιος ηλικιακός έλεγχος.

Πηγή: To pontiki.gr