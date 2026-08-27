Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (27/08) στις εγκαταστάσεις του δημοτικού ραδιοφωνικού σταθμού «Αθήνα 9,84» στην Τεχνόπολη στο Γκάζι, όταν ξέσπασε πυρκαγιά, πιθανότατα από βραχυκύκλωμα.

Η φωτιά φαίνεται να προκλήθηκε από έκρηξη σε μετασχηματιστή, με την Πυροσβεστική να επεμβαίνει άμεσα και να περιορίζει τις φλόγες πριν επεκταθούν στο υπόλοιπο κτήριο, ενώ δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής και διακοπή ρεύματος

Στο σημείο έσπευσαν αρχικά τρία πυροσβεστικά οχήματα με εννέα πυροσβέστες, ενώ στη συνέχεια οι δυνάμεις ενισχύθηκαν με ένα επιπλέον όχημα για την πλήρη κατάσβεση και τον έλεγχο του χώρου.

Για λόγους ασφαλείας και προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν εξάπλωση του προβλήματος, διακόπηκε αμέσως η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο κτήριο, ενώ δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός εργαζομένου.

Δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες ημέρες

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται τεχνικό πρόβλημα στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις.

Πριν από λίγες ημέρες είχε σημειωθεί εκ νέου βλάβη σε ηλεκτρολογική εγκατάσταση του ίδιου κτηρίου, η οποία είχε οδηγήσει σε προσωρινή διακοπή της μετάδοσης του προγράμματος του ραδιοφωνικού σταθμού.

Τα αίτια της νέας πυρκαγιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.