Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Σφραγίζεται το κλαμπ στο Γκάζι, όπου η άτυχη 16χρονη είχε πάει να διασκεδάσει λίγο πριν χάσει τη ζωή της, τα ξημερώματα της Κυριακής, 19 Οκτωβρίου.

Η απόφαση πάρθηκε από τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ο οποίος καλεί τις «αρμόδιες Αρχές» να «πράξουν ανάλογα», λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού.

«Έδωσα εντολή να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για το bar που σέρβιρε παρανόμως ποτά σε ανήλικη με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα. Για τη σημερινή αρχή του Δήμου Αθηναίων η υπεράσπιση της ασφάλειας των πολιτών -και ιδιαίτερα των νέων παιδιών- είναι αδιαπραγμάτευτη.

«Ελπίζω ότι οι όλες οι αρμόδιες Αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος θα πράξουν ανάλογα», δήλωσε συγκεκριμένα ο Δήμαρχος Αθηναίων.