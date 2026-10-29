Την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων του συγκροτήματος της Γκράβας από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων.

Η σχετική απόφαση ελήφθη κατά την 38η Έκτακτη Συνεδρίαση του σώματος, έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα, ο οποίος υπογράμμισε ότι τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων εγγυώνται την απόλυτη ασφάλεια της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Εκτός λειτουργίας η παροχή φυσικού αερίου

Ο Δήμαρχος επισήμανε ότι, παρά το άνοιγμα των σχολείων, η παροχή φυσικού αερίου θα παραμείνει εκτός λειτουργίας. Τα συστήματα έχουν ήδη εκκενωθεί ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες τεχνικές εργασίες και θα διατηρηθούν απενεργοποιημένα μέχρι να υπάρξει πλήρης και νέα πιστοποίηση.

Όπως διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της εταιρείας παροχής αερίου, μετά τις πρώτες εργασίες θα πραγματοποιηθεί πλήρης επανέλεγχος του δικτύου για τυχόν νέες διορθώσεις, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Όταν γίνει και αυτό, τότε θα γίνει δοκιμή και νέος έλεγχος και μόνο τότε θα μπορούν να υπογραφούν τα πιστοποιητικά στεγανότητας».

Αρνητικά όλα τα πορίσματα

Η κινητοποίηση του Δήμου Αθηναίων ξεκίνησε άμεσα μετά από αναφορά για οσμή αερίου στον χώρο του συγκροτήματος, οδηγώντας στην άμεση διακοπή της παροχής και τη διενέργεια αναλυτικών ελέγχων.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν τρεις ανεξάρτητες πραγματογνωμοσύνες από τον διαχειριστή του δικτύου Enaon, την εταιρεία συντήρησης καυστήρων ICON και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ). Και οι τρεις φορείς κατέληξαν στο κοινό πόρισμα ότι ουδέποτε υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου.

Παράλληλα, η Enaon προχώρησε σε τρεις διαδοχικούς ελέγχους υψηλής ακρίβειας με το σύστημα ανίχνευσης Picarro σε διαφορετικές χρονικές περιόδους: στις 2 και 3 Οκτωβρίου 2026, στις 9 και 10 Οκτωβρίου 2026, καθώς και κατά το διάστημα από 26 έως 28 Οκτωβρίου 2026. Σε καμία από τις μετρήσεις δεν εντοπίστηκε η παραμικρή ένδειξη οσμής ή συγκέντρωσης αερίου.

Το χρονοδιάγραμμα για την επαναφορά του φυσικού αερίου

Η επιστροφή μαθητών και καθηγητών στις αίθουσες δε συνεπάγεται την άμεση ενεργοποίηση της εγκατάστασης. Ο Δήμος Αθηναίων αξιοποιεί το διάστημα αυτό για την εκτέλεση όλων των απαραίτητων τεχνικών παρεμβάσεων, ώστε το δίκτυο να ευθυγραμμιστεί πλήρως με την εγκεκριμένη μελέτη.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής, στόχος είναι η εγκατάσταση να λάβει την απαιτούμενη πιστοποίηση και να τεθεί εκ νέου σε λειτουργία έως τα τέλη Νοεμβρίου.

Μέχρι τότε, τα σχολεία θα λειτουργούν με κλειστή παροχή, ενώ η Δημοτική Αρχή διατηρεί συνεχή επαφή με τους εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Από την πλευρά τους, εκπρόσωποι εκπαιδευτικών και γονέων στάθηκαν στα εμπόδια της τηλεκπαίδευσης και ζήτησαν τη δια ζώσης επαναλειτουργία των σχολείων, επιμένοντας όμως ότι προηγείται η απόλυτη διασφάλιση της ασφάλειας όλων.

Η ανακοίνωση του Χάρη Δούκα

«Μετά λοιπόν από αυτές τις εξελίξεις, η πρότασή μου προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με βεβαιότητα ότι υπάρχει πλήρης ασφάλεια για μαθητές και εκπαιδευτικούς, με βάση τις πραγματογνωμοσύνες των τριών φορέων και τις τρεις αναλύσεις από την Enaon με τη μέθοδο Picarro, είναι να ανοίξει το σχολείο της Γκράβας τη Δευτέρα 02/11, πάντα με κλειστή την παροχή φυσικού αερίου στα συστήματα, στα οποία έχει γίνει κένωση για να μπορέσουν να γίνουν οι έλεγχοι για τις πραγματογνωμοσύνες. Δηλαδή είναι κλειστά τα συστήματα και δεν υπάρχει αέριο και βεβαίως αξιοποιώντας τα ευρήματα των ελέγχων, τις προτάσεις και τα συμπεράσματα της πραγματογνωμοσύνης και τους τεχνικούς ελέγχους, προχωράμε όλη αυτή την περίοδο στην εναρμόνιση της εγκατάστασης του αερίου με την εγκεκριμένη μελέτη, με στόχο να ανοίξει η πιστοποιημένη πια εγκατάσταση αερίου μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Δούκας ως προς την τελική πρότασή του.

Εξήγησε ακόμα πως «θα μπορούσε και αύριο να ανοίξει το σχολείο, αλλά δίνουμε τη δυνατότητα στην εκπαιδευτική κοινότητα να προετοιμαστεί, ώστε να μπουν (σ.σ. τα παιδιά) με ηρεμία τη Δευτέρα 02/11. Και είμαστε εδώ δίπλα, ό,τι χρειαστεί να παρέμβουμε, να συζητήσουμε, να συνομιλήσουμε, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου που θα προχωρήσουν και όλες οι δράσεις που προτείνουν οι πραγματογνωμοσύνες. Θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε και θα φέρω ξανά την ενημέρωση και τις πιστοποιήσεις για να πάρουμε και την τελική απόφαση μαζί ότι ανοίγει η παροχή αερίου στο τέλος Νοεμβρίου».