Έπειτα από σχεδόν έναν μήνα αναστολής λειτουργίας, οι σχολικές μονάδες του συγκροτήματος της Γκράβας ανοίγουν ξανά σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Τα σχολεία παρέμεναν κλειστά από τις 9 Οκτωβρίου, όταν είχε εντοπιστεί έντονη οσμή αερίου, με αποτέλεσμα τα μαθήματα να συνεχιστούν μέσω τηλεκπαίδευσης.

Στο διάστημα που ακολούθησε πραγματοποιήθηκαν εκτενείς έλεγχοι από τον διαχειριστή του δικτύου φυσικού αερίου, την εταιρεία που έχει αναλάβει τη συντήρηση των καυστήρων για λογαριασμό του Δήμου Αθηναίων, καθώς και από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελέγχων, δεν εντοπίστηκε διαρροή φυσικού αερίου.

Μετά τα ευρήματα αυτά, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων αποφάσισε ομόφωνα, σε έκτακτη συνεδρίαση την περασμένη Πέμπτη, την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων από σήμερα.

Ωστόσο, η παροχή φυσικού αερίου θα παραμείνει προς το παρόν κλειστή.

Στόχος της δημοτικής Αρχής είναι η θέρμανση να τεθεί ξανά σε λειτουργία έως τα τέλη Νοεμβρίου, αφού προηγηθούν οι απαραίτητες εργασίες και εξασφαλιστούν όλες οι απαιτούμενες διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, απέστειλε χθες επιστολή στους διευθυντές όλων των σχολείων του συγκροτήματος της Γκράβας, ενημερώνοντάς τους για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί.

Στην επιστολή του επανέλαβε ότι η παροχή φυσικού αερίου θα παραμείνει κλειστή, ενώ ζήτησε τη συμβολή των διευθυντών στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στη σχολική κοινότητα.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η δημοτική Αρχή θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τα σχολεία και θα παρέμβει όπου χρειαστεί, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες.