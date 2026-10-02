Σε εκκένωση του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας προχώρησαν οι διευθυντές των Γυμνασίων και Λυκείων που λειτουργούν στον χώρο, έπειτα από την ενεργοποίηση του συναγερμού για πιθανή διαρροή αερίου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, συγκεκριμένα 2 οχήματα με έξι άνδρες, οι οποίες πραγματοποίησαν αρχικό έλεγχο στις εγκαταστάσεις, χωρίς να εντοπίσουν κάποιο εύρημα μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η έντονη οσμή που έγινε αντιληπτή στον χώρο οδήγησε τους υπευθύνους του σχολικού συγκροτήματος στην απόφαση να απομακρύνουν τους μαθητές και το προσωπικό, για προληπτικούς λόγους.