Επίσκεψη στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας πραγματοποίησε χθες, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, με επίκεντρο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν από την αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας των σχολείων.

Όπως τόνισε η ίδια, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε τόσο πρώιμο στάδιο της σχολικής χρονιάς δημιούργησε σημαντικά μαθησιακά κενά, επηρεάζοντας ιδίως τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου και τα μικρότερα παιδιά.

Για την αντιμετώπιση αυτής της συνθήκης, το Υπουργείο Παιδείας καταρτίζει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που περιλαμβάνει την αναπλήρωση των χαμένων διδακτικών ωρών, την αξιοποίηση του Ψηφιακού Φροντιστηρίου και την παροχή πρόσθετης ενισχυτικής διδασκαλίας. Σε αυτή την προσπάθεια, κομβικός αναμένεται να είναι ο ρόλος των Συμβούλων Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα καταγράψουν τις ακριβείς ανάγκες κάθε σχολικής μονάδας.

Συνεργασία για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στην Γκράβα, η υπουργός συναντήθηκε με εκπροσώπους της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής, των Κτιριακών Υποδομών και τους διευθυντές των σχολείων.

Βασικό θέμα συζήτησης αποτέλεσε η ενεργειακή αναβάθμιση του συγκροτήματος που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς και ευρύτερες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας, της πυροπροστασίας και της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Η κυρία Ζαχαράκη υπογράμμισε πως απώτερος στόχος δεν είναι μόνο η κτιριακή αποκατάσταση, αλλά η διασφάλιση της συνέχειας της σχολικής ζωής και η εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας για κάθε μαθητή.

Προηγμένοι έλεγχοι για διαρροές φυσικού αερίου

Από την πλευρά του Δήμου Αθηναίων, η άμεση προτεραιότητα είναι η ασφαλής επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες, με τον δήμαρχο Χάρη Δούκα να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των διά ζώσης μαθημάτων από την ερχόμενη Δευτέρα.

Στο συγκρότημα ολοκληρώνονται οι εντατικοί έλεγχοι για την ανίχνευση πιθανών διαρροών φυσικού αερίου, αξιοποιώντας το προηγμένο σύστημα οπτικής τεχνολογίας λέιζερ Picarro.

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, μέχρι στιγμής έχουν διεξαχθεί έλεγχοι από τρεις διαφορετικούς φορείς που παρήγαγαν τέσσερις πραγματογνωμοσύνες, χωρίς να έχει εντοπιστεί καμία διαρροή.

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

Αναμένοντας τα τελικά αποτελέσματα των ελέγχων και την επικαιροποιημένη μελέτη για την υποδομή του φυσικού αερίου στην Γκράβα, ο Δήμος Αθηναίων προγραμματίζει τη σύγκληση έκτακτου δημοτικού συμβουλίου έως το τέλος της εβδομάδας.

Εκεί θα παρουσιαστούν αναλυτικά όλα τα πορίσματα των ερευνών προκειμένου να υπάρξει πλήρης ενημέρωση και να δοθεί το τελικό πράσινο φως, εφόσον επιβεβαιωθεί η απόλυτη ασφάλεια των εγκαταστάσεων, για το άνοιγμα του μεγαλύτερου σχολικού συγκροτήματος της χώρας.