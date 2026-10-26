Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι τεχνικοί έλεγχοι και οι εργασίες στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας.

Όπως γνωστοποίησε ο Δήμος Αθηναίων, οι σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές έως ότου ολοκληρωθεί το σύνολο των προβλεπόμενων διαδικασιών, διασφαλίζοντας την απόλυτη ασφάλεια της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Τεχνολογία αιχμής και μηδενικές διαρροές

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι μέχρι τώρα εξειδικευμένες μετρήσεις δεν έχουν δείξει κανένα ανησυχητικό εύρημα:

«Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τρεις τεχνικοί έλεγχοι και πραγματογνωμοσύνες, χωρίς να εντοπιστεί καμία διαρροή. Επιπλέον, έχουν γίνει δύο έλεγχοι με το σύστημα Picarro, κατά τους οποίους δεν ανιχνεύτηκε οσμή αερίου.

Σήμερα και αύριο πραγματοποιείται ο τρίτος έλεγχος με το ίδιο σύστημα, που αποτελεί την πιο προηγμένη τεχνολογία παγκοσμίως για την ανίχνευση διαρροών και την εποπτεία των δικτύων διανομής φυσικού αερίου, αξιοποιώντας οπτική τεχνολογία λέιζερ υψηλής ευαισθησίας».

Τεχνικές παρεμβάσεις και έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο

Παράλληλα με τους ελέγχους, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχωρούν στην υλοποίηση των απαραίτητων βελτιώσεων, ενώ για το ζήτημα έχει προγραμματιστεί ειδική συνεδρίαση.

«Προχωράμε μεθοδικά στην υλοποίηση όλων των παρεμβάσεων που υποδεικνύονται στα τεχνικά πορίσματα, ενώ ολοκληρώνεται η αναθεωρημένη μελέτη για τις εγκαταστάσεις. Στο τέλος της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο θα παρουσιαστούν όλα τα πορίσματα και θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση και λήψη των αναγκαίων αποφάσεων».

Η τοποθέτηση του Χάρη Δούκα και η συνεργασία με το υπουργείο

Για τις ενέργειες της δημοτικής αρχής μίλησε νωρίτερα και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, εξηγώντας τη διασταύρωση των δεδομένων από πολλαπλές πηγές:

«Έχουμε στα χέρια μας τέσσερις πραγματογνωμοσύνες από τρεις διαφορετικούς φορείς και τρεις ελέγχους θα έχουμε μέχρι το βράδυ της Τρίτης».

Ο κ. Δούκας τόνισε παράλληλα πως βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας για τον συντονισμό των επόμενων βημάτων.