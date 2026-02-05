Λαβράκι έβγαλε έλεγχος αστυνομικών στην περιοχή της Γλυφάδας, καθώς σε όχημα που οδηγούσε 28χρονος εντοπίστηκαν κοκαΐνη και κάνναβη κρυμμένα σε σημείο που δεν πάει εύκολα ο νους.

Έκρυψε τα ναρκωτικά μέσα στους αεραγωγούς

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. την Πέμπτη, στον αεραγωγό του οχήματος του 28χρονου βρέθηκαν κρυμμένες 10 συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη και 52 με ακατέργαστη κάνναβη.

Αναλυτικότερα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

– 10 συσκευασίες περιέχουσες 8,7 γραμμ. κοκαΐνη,

– 52 συσκευασίες περιέχουσες 100 γραμμ. ακατέργαστη κάνναβη,

– 2 κινητά τηλέφωνα και

– 120 ευρώ.

Έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές

Ο νεαρός αλλοδαπός, συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σημειώνεται ότι ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.