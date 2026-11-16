Ολοκληρώθηκε η παροχή βοηθείας σε 68χρονο στη συμβολή των οδών Νέζερ και Θεμιστοκλέους στη Γλυφάδα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, περίπου στις 14:30. Ο 68χρονος έπεσε από σκαλωσιά νεοαναγειρόμενης οικοδομής.

Κινητοποιήθηκαν 8 Πυροσβέστες με 2 οχήματα από τον 8ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών. Οι Πυροσβέστες με χρήση φορείου τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο και στη συνέχεια παρελήφθη από το ΕΚΑΒ.