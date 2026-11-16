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Ολοκληρώθηκε η παροχή βοηθείας σε 68χρονο στη συμβολή των οδών Νέζερ και Θεμιστοκλέους στη Γλυφάδα.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, περίπου στις 14:30. Ο 68χρονος έπεσε από σκαλωσιά νεοαναγειρόμενης οικοδομής.
Κινητοποιήθηκαν 8 Πυροσβέστες με 2 οχήματα από τον 8ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών. Οι Πυροσβέστες με χρήση φορείου τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο και στη συνέχεια παρελήφθη από το ΕΚΑΒ.
Ολοκληρώθηκε μεταφορά σε ασφαλές σημείο άνδρα, ύστερα από πτώση του και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σε περιοχή του δήμου Γλυφάδας Αττικής. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 16, 2026