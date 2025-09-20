Βίντεο-φωτογραφίες Νίκος Χριστοφάκης

Ανατροπή γερανοφόρου οχήματος που εκτελεί μεταφορές, σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (20/9)στην οδό Φοίβης στην περιοχή της Γλυφάδας.

Το όχημα προσέκρουσε στην πρασιά πεζοδρομίου, στο οποίο υπάρχουν καφετέριες και καταστήματα. Ευτυχώς όμως δεν προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, αλλά καταστράφηκαν μόνο κάποιες εξωτερικές ταμπέλες των μαγαζιών.

Το ευχάριστο είναι πως δεν υπάρχουν τραυματίες ενώ για λίγη ώρα είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων, προκειμένου να αποσυρθεί από το σημείο με ειδικό όχημα το πεσμένο γερανοφόρο.