Στις 03:15 τα ξημερώματα, στην οδό Καραγιώργου και Διαδόχου Παύλου, στη Γλυφάδα, εντοπίστηκε ένας άνδρας μέσα σε κάδο ανακύκλωσης.
Στο σημείο μετέβησαν πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να τον βγάλουν από το σημείο. Ο άνδρας, που σύμφωνα με την ΕΡΤ ήταν Ρομά, μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο.
Χωρίς τις αισθήσεις του #απεγκλωβίστηκε άνδρας από κάδο ανακύκλωσης ενδυμάτων, και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, στην περιοχή του δήμου Γλυφάδας Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 18, 2025