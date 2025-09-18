Στις 03:15 τα ξημερώματα, στην οδό Καραγιώργου και Διαδόχου Παύλου, στη Γλυφάδα, εντοπίστηκε ένας άνδρας μέσα σε κάδο ανακύκλωσης.

Στο σημείο μετέβησαν πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να τον βγάλουν από το σημείο. Ο άνδρας, που σύμφωνα με την ΕΡΤ ήταν Ρομά, μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο.