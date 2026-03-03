Συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας, 2 Μαρτίου, ένας 24χρονος, που επιτέθηκε μέσα σε αστικό λεωφορείο σε έναν επιβάτη, τραυματίζοντάς τον στο πρόσωπο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η επίθεση έγινε μέσα στο λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Σαρωνίδα – Ελληνικό, στο ύψος της Γλυφάδας, όπου ο 24χρονος, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, κάρφωσε με ένα στιλό στην περιοχή των ματιών και της μύτης έναν 39χρονο επιβάτη από την Τυνησία.

Σε βάρος του 24χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για βαριές σωματικές βλάβες, εξύβριση, αλλά και για οπλοκατοχή, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκε ένα μαχαίρι 18 εκατοστών.

Παράλληλα, συνελήφθη και ο 39χρονος για εξύβριση.