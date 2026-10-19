Στιγμές λαχτάρας έζησαν όσοι βρίσκονταν νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας (19/10), στην περιοχή της Γλυφάδας, όταν ένα επιβατικό όχημα βγήκε εκτός πορείας. Ο ηλικιωμένος οδηγός έχασε ξαφνικά τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να κινηθεί ανεξέλεγκτα και να προσκρούσει με σφοδρότητα στην περιφραγμένη αυλή του ιστορικού ναού της περιοχής.

Η πρόσκρουση ήταν τόσο δυνατή, που το όχημα διέλυσε τα προστατευτικά κάγκελα και ακινητοποιήθηκε εντός του προαυλίου. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, καθώς ο θόρυβος ξεσήκωσε τους κατοίκους και τους περαστικούς.





Αποφεύχθηκε η τραγωδία από τύχη

Παρά τη σφοδρότητα του συμβάντος, δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, γεγονός που αποδίδεται σε καθαρή τύχη δεδομένης της ώρας και της κίνησης στο σημείο.

Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου του οχήματος.